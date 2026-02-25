Νεκρός μοτοσικλετιστής στο Πέραμα: Σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών σε διασταύρωση

Ένα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (25/2) στο Πέραμα, όταν δύο μοτοσικλετιστές συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή Δημητρίου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άνδρες, 26 και 29 ετών. Ο 26χρονος αναβάτης μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Ο 29χρονος δικυκλιστής, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πειραιά προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη.
