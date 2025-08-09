Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα (8/8) στην Εγνατία Οδό, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο πως από το δυστύχημα σκοτώθηκε ο 55χρονος φωτογράφος και φωτορεπόρτερ από την Κέρκυρα, Γιάννης Δημητράς.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα της Εγνατίας Οδού, λίγο πριν τα διόδια στα Τύρια, με τη 38χρονη σύζυγό του να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Για τον απεγκλωβισμό και των δύο επιβατών απαιτήθηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κινητοποίησε τέσσερα οχήματα.

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι, μέσω των κοινωνικών δικτύων, απηύθυνε δημόσια έκκληση για προσφορά αίματος προς ενίσχυση της 38χρονης Μαργαρίτας Σαμοΐλη, η οποία δίνει τη δική της μάχη για τη ζωή.

Γιάννης Δημητράς: Ποιος ήταν

Ο Γιάννης Δημητράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Από το 1989 έως το 1992, σπούδασε στη Σχολή Κινηματογράφου «Ευγενία Χατζίκου», στο τμήμα Διευθυντών Φωτογραφίας.

Τα έργα του ως φωτογράφος έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά, καταλόγους μουσείων, λευκώματα-βιβλία και άλλες έντυπες εκδόσεις.

Εργάστηκε ως ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων από το 2002 έως το 2010 και είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φωτορεπόρτερ (ΕΦΕ) από το 2005.

Από το 2001 και μετά, είχε συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις διαφόρων καλλιτεχνών, ενώ είχε παρουσιάσει και το φωτογραφικό του έργο σε 4 ατομικές εκθέσεις, στην Κέρκυρα (2005&2011), στη Θεσσαλονίκη (2006) και στην Αθήνα (2010).

Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

