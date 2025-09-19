Νέο βίντεο από την καραμπόλα στη Βουλιαγμένης: Η στιγμή που ΙΧ καρφώνεται στο όχημα της 64χρονης

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα με την καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων τα μεσάνυχτα της Τετάρτης που στοίχησε τη ζωή μία γυναίκας 64 ετών στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο νέο βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ, διακρίνεται το όχημα του 21χρονου οδηγού να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να φρενάρει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση.

Στην πορεία καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 64χρονη, η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένας οδηγός μηχανής που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα παρατήρησε το σταματημένο όχημα και πραγματοποίησε ελιγμό για να το προσπεράσει, κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της γυναίκας να χτυπήσει σε κολώνα της λεωφόρου Βουλιαγμένης και να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Το όχημα του 21χρονου πέρασε και αυτό στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με το ταξί.

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις για το γιατί το όχημα της 64χρονης είχε σταματήσει με πράσινο φανάρι. Πιθανολογείται είτε κάποιο πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα φρένων. Το σημείο αυτό θεωρείται κομβικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων στην πορεία της έρευνας.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία ρίχνουν φως στα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία σύγκρουση.