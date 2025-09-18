Βίντεο από τη στιγμή της καραμπόλας στη Βουλιαγμένης: Μία νεκρή και τρεις τραυματίες

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε αργά τη νύχτα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, μετά από καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα, τρία αυτοκίνητα και ένα ταξί.

Ο τραγικός απολογισμός μία νεκρή γυναίκα ηλικίας 64 ετών και τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων με βαριά τραύματα, στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Βουλιαγμένης

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το ΕΡΤnews φαίνεται η πρώτη σύγκρουση, στο προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε η 64χρονη. Το δεύτερο όχημα βγαίνει στη διαχωριστική νησίδα και συγκρούεται διαδοχικά με το τρίτο.

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα πέρασε από τη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί. Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.