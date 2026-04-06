Νέο βίντεο της Κωνσταντοπούλου από την αίθουσα στην τελευταία συνεδρίαση της δίκης: «Τι σας τάξανε;»

Νέο βίντεο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στη Λάρισα, έδωσε στη δημοσιότητα τη Μεγάλη Δευτέρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται έντονη αντιπαράθεση εντός της δικαστικής αίθουσας, με την ίδια να απευθύνεται σε υψηλούς τόνους προς την έδρα, διαμαρτυρόμενη ότι εμποδίζεται να προσεγγίσει την εντολέα της. Παράλληλα, ακούγονται παρεμβάσεις και από άλλους συνηγόρους, οι οποίοι εκφράζουν επικρίσεις προς την πρόεδρο του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η στάση της εντείνει την ένταση στη διαδικασία.

Στην ανάρτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου κάνει λόγο για σοβαρή παραβίαση της νομιμότητας, υποστηρίζοντας ότι αστυνομικές δυνάμεις παρεμπόδισαν τόσο την ίδια όσο και την εντολέα της, Μιρέλα Ρούτσι, να κινηθούν ελεύθερα εντός της αίθουσας.

Επιπλέον, στρέφεται κατά της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, κατηγορώντας την για σιωπή απέναντι στα όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν στη δίκη. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται και σε διάλογο με τον συνάδελφό της Θοδωρής Μαντάς, ο οποίος επισημαίνει προς την έδρα ότι δεν μπορεί να παρεμποδίζεται συνήγορος κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Στο βίντεο ακούγονται ακόμη διαμαρτυρίες από παριστάμενους, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Καρυστιανού, ενώ άλλοι συνήγοροι αποδίδουν ευθύνες στην έδρα για την ένταση που επικράτησε.

Η διαδικασία διακόπτεται με την αποχώρηση της έδρας, ενώ η ένταση συνεχίζεται, με αστυνομικούς να παραμένουν στον χώρο. Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει ότι τα γεγονότα αυτά εγείρουν σοβαρά ζητήματα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης και τη λειτουργία της δικαιοσύνης.