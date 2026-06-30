Νέο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Νεκρός 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε από αγροτική περιοχή του Στείρωνα του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο Κρήτης, ένας 60χρονος που φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί και στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα, έσπευσαν με δύο οχήματα, συνολικά επτά πυροσβέστες. Ήδη από τις αρμόδιες αρχές, ερευνώνται τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.
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