Νέο κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Αττική Οδό λόγω πολύημερης διακοπής κυκλοφορίας

Η Αττική Οδός εισέρχεται σε μία ακόμη περίοδο έντονης ταλαιπωρίας για τους οδηγούς, καθώς η διακοπή κυκλοφορίας σε κομβικό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις από νωρίς το πρωί.

Τα έργα συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη καθημερινή διέλευση όσων κινούνται από τη Δυτική Αττική προς το κέντρο και το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αττικής Οδού, από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 06:00 έως Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 06:00, παραμένει κλειστό αποκλειστικά το ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σε μήκος περίπου 8 χιλιομέτρων.

Ποιο τμήμα παραμένει κλειστό

Από είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4)

Έως είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6)

Συνολικό μήκος αποκλεισμού: 8 χλμ.

Κλειστές είσοδοι προς Αεροδρόμιο

Οι οδηγοί δεν μπορούν να εισέλθουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τους εξής κόμβους:

Μάνδρας (Κόμβος 1)

Μαγούλας (Κόμβος 2)

Ασπροπύργου (Κόμβος 4)

Αιγάλεω (Κόμβος 5)

Τα έργα συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων κρίθηκαν απαραίτητα για λόγους ασφάλειας και καλής λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου. Ωστόσο, η χρονική διάρκεια και το σημείο παρέμβασης δημιουργούν έντονη συμφόρηση, ειδικά τις πρωινές ώρες αιχμής.

Τι να προσέξουν οι οδηγοί

Προτείνεται χρήση εναλλακτικών διαδρομών όπου είναι εφικτό.

Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω ανακατανομής της κυκλοφορίας.

Συνιστάται έγκαιρη αναχώρηση για όσους κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο.