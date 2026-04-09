Νέο οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 15χρονο επειδή φορούσε μπλούζα του Άρη

Ένα ακόμη οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε επειδή φορούσε μπλούζα άλλης ομάδας.

Νέο οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος εντόπισαν και συνέλαβαν χθες το απόγευμα δύο νεαρούς ηλικίας 20 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχημάτισαν δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού και για σωματική βλάβη.

Κατά τον ξυλοδαρμό, σύμφωνα με το Thestival, οι δύο δράστες στην περιοχή Κουφάλια, αφού προσέγγισαν 15χρονο, τον χαστούκισαν και του αφαίρεσαν μπλούζα που έφερε διακριτικά της ομάδας του Άρη.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη ο 36χρονος πατέρας του ανήλικου εκ των δραστών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.