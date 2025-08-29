Μενού

Νέο περιστατικό παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου: Συνελήφθη 31χρονη μητέρα στον Άγιο Παντελεήμονα

Μία 31χρονη μητέρα συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Είχε αφήσει 6χρονη μόνη της στο σπίτι.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό Αστυνομίας
Περιπολικό Αστυνομίας | Intime
  • Α-
  • Α+

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μια 31χρονη από την Ουγκάντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την ΕΛΑΣ, μια κοινωνική λειτουργός διαπίστωσε ότι ένα εξάχρονο κορίτσι ήταν μόνο του χωρίς επιτήρηση σε διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Αγίου Μελετίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που απομάκρυναν με ασφάλεια το κορίτσι, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνέλαβαν την 31χρονη μητέρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ