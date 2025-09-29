Νέο σεξιστικό ρεσιτάλ από Μπαλάσκα: «Δεν θα το έκανε ούτε κοριτσάκι με φούστα αυτό που έκανε ο Μπισμπίκης»

Ένα σεξιστικό, το λιγότερο, σχόλιο έκανε σήμερα ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας για την υπόθεση Μπισμπίκη και την εμπλοκή του ηθοποιού στο τροχαίο ατύχημα με 10 οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης.

Επικαλούμενος τα όσα είπε ο Αναστάσιος Μαρκουΐζος, κοινώς «Ιαβέρης», για το τροχαίο Μπισμπίκη, ο Σταύρος Μπαλάσκς είπε μεταξύ άλλων: «Όπως είπε σήμερα το πρωί ο Ιαβέρης, δεν θα το έκανε ούτε ένα κοριτσάκι που φοράει φούστα. Την κοπάνησε, την έκανε, με ελαφρά πηδαματάκια».

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, στο ίδιο ρεσιτάλ, μιλώντας για πράγματα που δεν στέκουν, καθώς ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει βγάλει φωτογραφίες προωθώντας τη συμπερίληψη, είπε: «Ο κύριος αυτός, ο οποίος προσπάθησε πολύ στη ζωή του να χτίσει ένα icon, μία εικόνα του μπρουτάλ, του άνδρα, του μάγκα».

Το σεξιστικό ρεσιτάλ Μπαλάσκα για Μπισμπίκη

«Είναι σχεδόν απλά, είναι δυσπίστευτα, και είναι και κεντραρισμένα τα πράγματα.

Ο κύριος αυτός, ο οποίος προσπάθησε πολύ στη ζωή του να χτίσει ένα icon, μία εικόνα του μπρουτάλ, του άνδρα, του μάγκα, έκανε κάτι που, όπως είπε σήμερα το πρωί ο Ιαβέρης, δεν θα το έκανε ούτε ένα κοριτσάκι που φοράει φούστα. Την κοπάνησε, την έκανε, με ελαφρά πηδαματάκια.

Ένας πυροσβέστες που πήγε για τον απεγκλωβισμό, είπε σήμερα πως είναι σίγουρο ότι αυτός που το έκανε αυτό, ήρθε αφρενάριστος, δεν υπάρχει περίπτωση να άφησε το πόδι του από το γκάζι.

Ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν κάπως. Σίγουρα δεν είχε τον έλεγχο του οχήματος. Αφού τον ρώτησαν, δεν απάντησε. Με το πρώτο μπαμ θα ξύπναγε».