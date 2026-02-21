Το νέο σποτ της ΕΛΑΣ για την Καθαρά Δευτέρα: «Φυσάμε… Καθαρά! Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ»

Με αφορμή το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, στο οποίο αναμένεται αυξημένη κίνηση στους δρόμους, η Ελληνική Αστυνομία βρήκε έναν απρόσμενο τρόπο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους οδηγούς, καλώντας τους να κινούνται με ασφάλεια στους δρόμους, χωρίς να καταναλώνουν αλκοόλ.

Στο νέο χιουμοριστικό της σποτ η ΕΛΑΣ κάνει λογοπαίγνιο με την γιορτή της Καθαράς Δευτέρας και τον αέρα που απαιτείται ώστε να ανέβει στον ουρανό ο χαρταετός και την χαρακτηριστική κίνηση που κάνουμε στο αλκοτέστ, δηλαδή το φύσημα.



Κεντρικός άξονας του βίντεο είναι ένας διάλογος που, εκ πρώτης όψεως, αφορά τον καιρό και τον άνεμο που χρειάζεται ο χαρταετός για να πετάξει:



«– Τι λες, θα φυσήξει σήμερα;



– Μπα, δεν το βλέπω να φυσάει.



– Θα φυσήξει, θα φυσήξει…»

Η φράση αποκτά τελικά σημαίνει κάτι διαφορετικό, με το σποτ να καταλήγει στο μήνυμα: «Φυσάμε… Καθαρά! Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ».



Έτσι, η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η ημέρα του γιορτινού τραπεζιού και των εκδρομών δεν πρέπει να συνδυάζεται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

