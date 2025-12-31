Νέοι αποκλεισμοί και... κάθοδος στην Αθήνα, στα πλάνα τον αγροτών αν δεν βρεθεί λύση

Στα Μάλγαρα, εκεί που την ερχόμενη Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα. Παρά τις διαφορετικές απόψεις που ακούγονται, το σύνολο των αγροτών που βρίσκεται στα μπλόκα, εξετάζει τα επόμενα βήματα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, οι αγρότες εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους που καταλήγουν σε μία και μόνο φράση. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Στις σκέψεις λοιπόν βρίσκονται νέοι αποκλεισμοί και μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια μέχρι και η κάθοδος στην Αθήνα ώστε να συνεχιστούν εκεί οι κινητοποιήσεις. Στους νέους αποκλεισμούς εντάσσονται και οι παρακαμπτήριες οδοί, ενώ υπάρχουν δηλώσεις που αναφέρουν για αποκλεισμούς ακόμη και 24 ώρες το 24ωρο, όχι μόνο σε δρόμους αλλά επί παραδείγματι και στα τελωνεία.

«Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση - κάλεσμα, της Επιτροπής των μπλόκων.

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα και εκτροπές κυκλοφορίας

Παρά την πρόθεση των αγροτών να διευκολύνουν τους εκδρομείς, η παρουσία τρακτέρ στο οδόστρωμα αναγκάζει την Τροχαία να εφαρμόσει προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας για λόγους οδικής ασφάλειας.

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για τα μπλόκα των αγροτών και πού δημιουργείται πρόβλημα, ενημερώνει για τους λόγους των εκτροπών κυκλοφορίας που κάνει η Τροχαία, ενώ προτείνει εναλλακτικές διαδρομές με χάρτες, που μπορούν να ακολουθούν οι πολίτες οι οποίοι κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης, προς Αθήνα.

Παράλληλα η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο φαίνεται η εικόνα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, με το μπλόκο των αγροτών στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, όπου γινόταν εκτροπή των οχημάτων από το Μαρτίνο, κατά την επιστροφή από την έξοδο των Χριστουγέννων, με αφορμή τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει μετά τις διαμαρτυρίες, καταγγελίες και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες η Τροχαία είναι αυτή που κλείνει το δρόμο και όχι τα τρακτέρ. Σχετικά με αυτά, η ΕΛΑΣ διευκρινίζει τα εξής:

«Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης: «Από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας».

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Σε ό,τι αφορά το μπλόκο του Κάστρου, η Αστυνομία αναφέρει ότι, πέραν της ρύθμισης στο Μαρτίνο, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Ημικόμβο (Η/Κ) Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κάστρου. Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

Για τις συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές η ΕΛΑΣ δίνει στη δημοσιότητα και σχετικούς χάρτες.

Σημειώνει επίσης ότι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/ )

Προσοχή λόγω επιδείνωσης του καιρού

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζεται ότι, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η ΕΛΑΣ συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους και, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της επιστροφής τους, ιδίως την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση του Αρχηγείου.

