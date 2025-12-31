Το κρίσιμο ραντεβού στα Μάλγαρα και το Plan B της κυβέρνησης: Πώς θα απαντήσει σε σε νέα κλιμάκωση

Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων το μεσημέρι της Κυριακής στα Μάλγαρα έχει στραμμένο το βλέμμα της η κυβέρνηση, καθώς οι αποφάσεις για την περαιτέρω στάση των αγροτών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα και για τη δική της στρατηγική.

Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου και του πρωθυπουργού είναι να εξαντλήσουν τα περιθώρια του διαλόγου, ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση και εξεύρεση λύσεων για τον πρωτογενή τομέα. Η απόρριψη των προσκλήσεων που έχουν απευθύνει μέχρι σήμερα όμως θέτει σε ετοιμότητα το Plan B με επιβολή διοικητικών προστίμων σε παραγωγούς που καταλαμβάνουν εθνικές οδούς και τελωνεία.

Εφόσον την Κυριακή αγρότες και κτηνοτρόφοι επιλέξουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων υιοθετώντας τη γραμμή των λεγόμενων «σκληρών», τότε η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη επιλογή από την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου αναπροσαρμόζοντας το σχεδιασμό της. Στην οδό του διαλόγου επιμένει και ο πρωθυπουργός παρά τις εισηγήσεις που έχει δεχτεί μέχρι σήμερα. Εάν, ωστόσο, η αδιαλλαξία επικρατήσει της εξομάλυνσης και αυτή τη φορά μια διαφορετική αντίδραση έναντι των μπλόκων θα καταστεί μονόδρομος.

Το μήνυμα έστειλαν χθες Παύλος Μαρινάκης και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Το plan b θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στα parapolitika.gr, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν είναι μόνο κυβέρνηση των αγροτών αλλά και όσων ταλαιπωρούνται και ταξιδεύουν. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε στον ΣΚΑΪ πως η κυβέρνηση επέλεξε τη μη χρήση νόμιμης βίας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και πρόσθεσε με νόημα πως «Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά από διατάξεις ή μπορεί να εκπονηθούν καινούργιες διατάξεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει η κυβέρνηση σε ένα επόμενο στάδιο».

Παρά την αφαίρεση των πινακίδων των τρακτέρ που βρίσκονται στα μπλόκα άλλωστε η Ελληνική Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους πάντες και η επιβολή διοικητικών προστίμων στους ιδιοκτήτες τους μπορεί να υλοποιηθεί, εφόσον η κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο. «Δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά οι εναλλακτικές στο συρτάρι της κυβέρνησης υπάρχουν, εφόσον παρατείνεται το φαινόμενο», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν πως «εμείς επαναλαμβάνουμε ότι η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από διάλογο».

Κυβερνητικά στελέχη πάντως μιλούν πλέον για ορισμένους αδιάλλακτους αγροτοσυνδικαλιστές στους οποίους αποδίδουν πολιτική σκοπιμότητα, αλλά και για παραγωγούς που αντιδρούν εντόνως στο νέο αυστηρό σύστημα ελέγχου για τις επιδοτήσεις. «Στα μπλόκα συνυπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δίκαια και λογικά αιτήματα, με τους οποίους είμαστε μαζί τους. Μαζί με αυτούς όμως έχουν παρεισφρήσει και διάφοροι, των οποίων το πάρτυ έχει τελειώσει», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Ο χρόνος πάντως για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης μετρά πλέον αντίστροφα, καθώς τα τρακτέρ δεν μπορούν να μείνουν για πολύ ακόμα στις εθνικές οδούς, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και την τροφοδοσία της αγοράς.

