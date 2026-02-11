Νέος θάνατος από γρίπη Α στη ΜΕΘ Βόλου – Συναγερμός για το 2026

Ένας 71χρονος άνδρας άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Βόλου, όπου νοσηλευόταν για περισσότερες από 20 ημέρες με γρίπη τύπου Α.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, ο ασθενής δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε.

Ο 71χρονος εισήχθη στο Νοσοκομείο Βόλου στα μέσα Ιανουαρίου και αρχικά νοσηλεύτηκε σε παθολογική κλινική. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του στη ΜΕΘ, όπου παρέμεινε για πάνω από τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο ασθενής έπασχε από πολλαπλά και ιδιαίτερα επιβαρυντικά υποκείμενα νοσήματα, αναπνευστικής και καρδιολογικής φύσεως. Επιπλέον, δεν ήταν εμβολιασμένος κατά της εποχικής γρίπης, κάτι που –σε συνδυασμό με το βεβαρημένο ιστορικό του– οδήγησε σε πλήρη αποδιοργάνωση του οργανισμού, με συνεχόμενες επιπλοκές.

Ο θάνατος του 71χρονου αποτελεί το δεύτερο καταγεγραμμένο περιστατικό απώλειας ασθενούς από γρίπη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Βόλου για το 2026.

Οι γιατροί υπενθυμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τονίζοντας ότι η πρόληψη παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας.