Νέος τραυματισμός ανηλίκου από ηλεκτρικό πατίνι: Στο νοσοκομείο 12χρονος από την Χαλκιδική

Ακόμη ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι έλαβε χώρα αυτή τη φορά στη Χαλκιδική, εγείροντας φόβους για την ασφάλεια των ανήλικων, που τα χρησιμοποιούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, όλα συνέβησαν σήμερα, Σάββατο (16/5), νωρίς το μεσημέρι στον Νέο Μαρμαρά, γύρω στις 13:30, όταν ένας 12χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και τραυματίστηκε.

Από την πτώση του στο οδόστρωμα, ο ανήλικος υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Αξίζει να αναφερθεί πως μπροστά στο περιστατικό της πτώσης, βρίσκονταν και οι γονείς του παιδιού.