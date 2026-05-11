Άλλο ένα ατύχημα με πατίνι: Δύο 15χρονοι στο νοσοκομείο στα Χανιά μετά από πτώση

Ακόμη ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι έλαβε χώρα στα Χανιά, προκαλώντας ευτυχώς μόνο τον τραυματισμό δύο ανήλικων μετά από πτώση, το μεσημέρι της Κυριακής σε δρόμο στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 15χρονοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι, όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να βγουν εκτός οδοστρώματος.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
