Νερό σαν χρυσός: Σε αυτό το νησί οι επιχειρηματίες είδαν λογαριασμό έως 29.000 ευρώ

Ερωτηματικά έχουν γεννηθεί στα Κουφονήσια καθώς τα τιμολόγια ύδρευσης που έλαβαν πριν από λίγες ημέρες και αφορούν την περσινή σεζόν άγγιξαν τα 29.000 ευρώ.

Ο Ευάγγελος Κατσάρας, αντιδήμαρχος της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, αρχικά εξηγεί ότι τα Κουφονήσια συγκαταλέγονται στη Νάξο όπως και η Ηρακλειά, η Σχοινούσα και η Δονούσα.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για την αναπροσαρμογή των τιμών, οι οποίες έχουν χρόνια να αλλάξουν. «Είχε χρόνια να γίνει αύξηση των τιμών. Όταν κληθήκαμε να κάνουμε αυτό τον εξορθολογισμό έπρεπε να λάβουμε τα δεδομένα και να δούμε τη συγκεκριμένη στιγμή πώς έπρεπε να δράσουμε».

Συμπληρώνει ότι, όρισαν δύο τιμές, μια για τις οικίες και μια για τις επιχειρήσεις. «Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα τις οικίες και αυξήθηκαν περισσότερο οι επιχειρήσεις. Το κυβικό στα Κουφονήσια σε επαγγελματικό τιμολόγιο ξεκινά από 40 λεπτά και συνεχίζει κλιμακωτά. Όταν ξεπεράσει το φράγμα των 400 κυβικών ανεβαίνει και μπορεί να φτάσει μέχρι και 9 ευρώ το κυβικό».

Κουφονήσια: Τι απαντά ο αντιδήμαρχος για τα 29.000 ευρώ

Στην επίμαχη ερώτηση για το νούμερο των 29.000 ευρώ, ο αντιδήμαρχος απάντησε: «Δεν την έχουμε διερευνήσει την περίπτωση για τα 29.000 ευρώ. Εμείς κληθήκαμε να πάρουμε αυτές τις αυξήσεις για τον λόγο ότι δεν θέλαμε να είναι η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες χωρίς νερό», δήλωσε μεταξύ άλλων.