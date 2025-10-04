Οι υποβρύχιες καταστροφές θεωρούνται από πολλούς, και όχι άδικα, ως η πιο μάχιμη μονάδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μονάδα ειδικών επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού είναι φημισμένη τόσο για την εκπαίδευση την οποία λαμβάνουν τα στελέχη του, όσο και για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Οι άλλοτε ΟΥΚ (ομάδων υποβρυχίων καταστροφών) μετρούν σχεδόν 70 χρόνια ζωής στο ΠΝ, καθώς συστάθηκαν μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μετά την είσοδο της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, το Πολεμικό Ναυτικό έστειλε στις ΗΠΑ μια ομάδα Αξιωματικών και Υπαξιωματικών προκειμένου να εκπαιδευτούν στις υποβρύχιες καταστροφές ώστε να καταστούν ικανοί να εκτελούν τις προαποβατικές επιχειρήσεις. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ιδρύεται το 1957 η Σχολή Υποβρυχίων Κατάστροφών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κανελλόπουλος με αποστολή την εκπαίδευση προσωπικού στις υποβρύχιες καταστροφές για την υποστήριξη των πλοίων αποβάσεως του Στόλου.

Το 1958 αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε σε Διοίκηση Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Δ/ΟΥΚ), μεταφέροντας την έδρα της στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, όπου και οι σημερινές εγκαταστάσεις, ενώ τον επόμενο χρόνο (1959) μετονομάστηκε σε Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ), ονομασία την οποία διατήρησε έως το 2002 οπότε και αναβαθμίστηκε σε Επιχειρησιακή Διοίκηση (ΔΥΚ) του Αρχηγείου Στόλου.

Νίκος Καρτελιάς: Ο πρώτος Έλληνας βατραχάνθρωπος

Ένας Ευβοιώτης, γεννημένος στο χωριό Ωρολόγιο κοντά στην Κύμη, ήταν ο άνθρωπος που θα έβαζε τον θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία της μονάδας στη χώρα μας. Ο Νίκος Καρτελιάς, υπαξιωματικός του ΠΝ στη δεκαετία του 1950, δηλώνει εθελοντής και μαζί με συναδέλφους τους μεταβένουν στις ΗΠΑ για εκπαίδευση στη σχολή των UDT, τον προθάλαμο των SEALs. Το δυσκολότερο και καλύτερο σχολείο «τη Σχολή Βατραχανθρώπων της Αμερικής».

Ο Νίκος Καρτελιάς | oyk-shop.gr

Εκεί συγκεντρώθηκαν 156 υποψήφιοι από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπου άρχισαν την εκπαίδευση. «Ήταν Φεβρουάριος, κακός καιρός και πολύ κρύο εκεί πέρα. Οι Αμερικανοί έχουν το χειρότερο και δυσκολότερο σύστημα εκπαίδευσης στον κόσμο. Γιατί από την απόβαση στη Νορμανδία που είχαν χρησιμοποιήσει βατραχανθρώπους και είχαν αποτελέσματα -αλλά και πολλές απώλειες-, σκέφτηκαν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα, να το διαφημίσουν και να βρεθούν εθελοντές να υπηρετήσουν αυτό το σώμα. Έτσι έφτιαξαν τη σχολή βατραχανθρώπων που βρίσκεται στο Νόρβεκ. Στο πρόγραμμά τους ετοιμάζουν τους υποψήφιους βατραχανθρώπους για δύο βδομάδες με σκληρές ασκήσεις σε στεριά και σε θάλασσα, ενώ η εκπαίδευση κορυφώνεται την τρίτη βδομάδα που την ονομάζουν “hell week”. Όποιος καταφέρει και περάσει χωρίς να σταματήσει, να δειλιάσει, να αρρωστήσει, κρίνεται κατάλληλος να μπει στη σχολή. Αν δεν περάσεις στη “hell week”, τη «διαβολοβδομάδα» όπως είθισται να λέγεται στη γλώσσα μας, δε σε κρατούν, αλλά σε διώχνουν. Επίσης αν ο οποιοσδήποτε έβλεπε ότι δεν τα κατάφερνε, μπορούσε να φύγει και στο ενδιάμεσο» είχε αναφέρει ο ίδιος σε συνέντυξη που είχε παραχωρήσει, πριν φύγει από τη ζωή, στην ιστοσελίδα drososfishing.gr.

Μετά την «διαβολοβδομάδα» και τις εξαντλητικές δοκιμασίες, αποφοίτησαν μόλις 20. Δεκαεννέα Αμερικανοί και ένας Έλληνας, ο Νίκος Καρτελιάς και μάλιστα με βαθμολογία «εξαιρετική» (excellent).

drososfishing.gr

Η ίδρυση των ΟΥΚ

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, έχοντας στις βαλίτσες του την εμπειρία από τις ΗΠΑ και βαθιά γνώση των σύγχρονων μορφών πολέμου, ο Καρτελιάς αποτέλεσε βασικό καταλύτη για την ίδρυση της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών. Η σχολή άρχισε να λειτουργεί το 1957 με τον ίδιο μοναδικό εκπαιδευτή. Όπως είχε αποκαλύψει, στο πρώτο σχολίο ήταν 120 υποψήφιοι αλλά δεν κατάφερε να περάσει κανείς. Χρειαζόταν, λοιπόν, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης, για να δημιουργηθούν οι βατραχάνθρωποι.

Ζητά από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού να γίνουν τρία βήματα για να μπορέσει ο ίδιος να βγάλει «πρώτης ποιότητας βατραχανθρώπους». Ζητά από τον Ναύαρχο, και εκείνος κάνει δεκτό:

1. Καλύτερο φαγητό. Με δεδομένο πως το καλύτερο φαγητό ήταν στα νοσοκομεία η διαταγή είναι «οι βατραχάνθρωποι θα τρώνε διπλή μερίδα ασθενούς».

2. Διάστημα δύο ημερών για την ξεκούραση των υποψηφίων. Δόθηκε η εντολή «οι υποψήφιοι βατραχάνθρωποι δε θα κάνουν βάρδιες».

3. Ένα μικρό επίδομα για τα έξοδα των υποψηφίων. Ορίστηκε μισθοδοσία 600 δραχμών.

«Προχωρήσαμε και βγάλαμε μερικούς για αρχή. Αργότερα χρειάστηκε να φτιαχτεί κι ένας στίβος εμποδίων για να εκπαιδεύονται καλύτερα, όπως γινόταν και στην Αμερική. Εγώ είχα φέρει φωτογραφίες από το στίβο στην Αμερική οπότε βασιστήκαμε εκεί και υπό την επιτήρησή μου τα έφτιαξε ο ναύσταθμος. Στήσαμε λοιπόν ένα νέο, παρόμοιο στίβο. Μάλιστα ήρθε το επιτελείο του ναυτικού, υπουργοί και άλλοι επίσημοι, και θαύμασαν αυτόν το στίβο εμποδίων, όπως και την επίδειξη που με έβαλε να κάνω μπροστά τους ο ναύαρχος. Από τότε ξεκίνησε η σχολή…Και εδώ είχαμε “hell week” και μεγάλες αποχωρήσεις από την εκπαίδευση» είχε σημειώσει ο ίδιος.

Η αποχώρησή του από το Πολεμικό Ναυτικό

Ο Νίκος Καρτελιάς, παρότι πρωτοπόρος, δεν θα μακροημερεύσει στο ΠΝ, καθώς θα παραιτηθεί μιας και η τότε νομοθεσία δεν του επέτρεπε να προαχθή. Λόγω της παραμονής του στη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφων δεν είχε θαλάσσια υπηρεσία (απαιτείτο τουλάχιστον 18 μήνες). Ο ίδιος αντέδρασε και αφού τελικά δεν άλλαξε αυτό αποχώρησε από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στη συνέχεια το 1966 άνοιξε ιδιωτικά, σχολή βατραχανθρώπων ενώ συμμετείχε και σε αποστολές του Λιμενικού. Τον Νοέμβριο του 2021, ο Νίκος Καρτελιάς έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών όμως το όνομά του θα υπάρχει για πάντα γραμμένο στην Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού.