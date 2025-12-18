Νίκος Παππάς: «Δεν κρύβεται, αν ήθελε η αστυνομία θα τον είχε βρει», λέει το περιβάλλον του

Μία σοβαρή υπόθεση απασχολεί τις τελευταίες ημέρες το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς κατηγορείται για επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου του News 24/7, Νίκου Γιαννόπουλου, στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε σε μπαρ της πόλης, όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν μαζί με συναδέλφους της ελληνικής αποστολής. Εκεί, ο Νίκος Παππάς φέρεται να του έβαλε τρικλοποδιά και στη συνέχεια να τον κάλεσε «να βγουν έξω να λογαριαστούν».

Το περιβάλλον του Νίκου Παππά, πάντως, υποστηρίζει ότι ο ευρωβουλευτής «δεν κρύφτηκε ούτε δραπέτευσε για να αποφύγει τη σύλληψη».

Όπως αναφέρουν, την επόμενη ημέρα του περιστατικού ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα του στο Ευρωκοινοβούλιο, συμμετείχε στις ψηφοφορίες και εκφώνησε την προγραμματισμένη του ομιλία, ενώ το απόγευμα επέστρεψε στην Ελλάδα όπως είχε προγραμματίσει.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον Νίκο Παππά να τίθεται εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό.