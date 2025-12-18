Όταν οι «ηγέτες» διαλέγουν για τα ψηφοδέλτια… Παππάδες

Στον ουρανό υπάρχουν δύο ειδών από σύννεφα. Το ένα είναι αυτό που φέρνει την βροχή και είναι πολύτιμο για τους ανθρώπους. Το άλλο είναι αυτό που… ανεβαίνουμε πάνω του και πέφτουμε στη γη κάθε φορά που μας εκπλήσσει κάτι.

Στην περίπτωση του Ευρωβουλευτή το δεύτερο είδος από σύννεφα ήταν εντελώς άχρηστο, γιατί κανείς δεν έπεσε από αυτά μαθαίνοντας ένα ακόμη νέο περιστατικό που κάποια στιγμή θα έχει το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο «Εργα και Ημέρες του Νίκου Παππά».

O υπογράφων τούτη εδώ τη στήλη σίγουρα πάντως δεν ένιωσε την παραμικρή έκπληξη μαθαίνοντας τα νέα που ταξίδεψαν με ταχύτητα φωτός από το Στρασβούργο. Σε αυτή εδώ τη γωνιά του Reader, πριν από περίπου «δύο χρόνια και κάτι», είχαμε αναφερθεί στο ποιον του Νίκου Παππά

Του ανθρώπου που για πολλούς είναι… κόντρα στο σύστημα και για τον εαυτό του είναι ο «κυνηγημένος από τα ΜΜΕ». Προφανώς και δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω και πολύ περισσότερο ότι ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας είναι αυτός που έχουν στο… στόχαστρο τα κακά ΜΜΕ.

Λες και ξαφνικά τα… τσίμπησε καμία μύγα να ασχοληθούν με έναν Ευρωβουλευτή, που πλην του παχυλού μισθού και των άλλων ανέσεων που απολαμβάνει, δεν έχει να επιδείξει και κάποια σοβαρή πολιτική πράξη εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Βέβαια για το τελευταίο, η μικρότερη ευθύνη αναλογεί στον Νίκο Παππά.

Κανένας άνθρωπος στον κόσμο που θα του υποσχεθείς για 4-5 χρόνια ένα «τσουβάλι λεφτά» και όλα τα bonus της Ευρωβουλής, δεν θα αρνηθεί μια τέτοια θέση επειδή είναι… πολιτικά ανεπαρκής. Μπορεί ο Θεός να προίκισε τον άλλοτε διεθνή αθλητή με ταλέντο για να βάζει την μπάλα στο καλάθι αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είχε την ίδια επιτυχία και στα… γήπεδα της πολιτικής.

Στην πολυσέλιδη «Ιθάκη» του, εκεί όπου αποδομεί τον έναν (πρώην) συνεργάτη του μετά τον άλλο, ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να βρει και μερικές αράδες… αυτοκριτικής για τον τρόπο που επέλεγε ακόμη και τα πρόσωπα που… πριμοδότησε για να πάνε στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Θυμηθείτε ότι για την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, πριν τον Παππά είχε προηγηθεί και ο Γεωργούλης με την δική του… γκρίζα υπόθεση.

Με τον λαϊκισμό να κάνει limit up, οι ηθοποιοί, οι πρώην αθλητές, οι τραγουδιστές, σε λίγο και οι influencer, είναι οι εύκολες επιλογές προς συλλογή ψήφων, χωρίς φυσικά να νοιάζεται κανείς για την επόμενη μέρα. Χωρίς να ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι στη Βουλή μπαίνουν πρόσωπα που δεν μπορούν να συντάξουν μια πρόταση ή στην Ευρωβουλή τύποι που δεν ξέρουν τρεις λέξεις στα Αγγλικά.

Τα λεγόμενα «λαμπερά» πρόσωπα που επί της ουσίας δεν προσφέρουν το παραμικρό στην κοινωνία. Φυσικά προσφέρουν γενναία εισοδήματα στον εαυτό τους και στα… εγγόνια τους.

Επειδή όμως πολλά περιστατικά μαζεύονται ίσως ήρθε η ώρα την επόμενη φορά που θα στελεχώνονται τα ψηφοδέλτια οι αρχηγοί των κομμάτων να σκεφτούν λίγο καλύτερα από το να στέλνουν στα έδρανα… μάγκες που κοπανάνε τον κόσμο.