Όταν περπατάς στον κρατήρα της Νισύρου, δεν πατάς απλώς στο έδαφος. Πατάς πάνω στο σώμα ενός Γίγαντα! Η Νίσυρος είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Δωδεκανήσων, αλλά κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό. Είναι το σπίτι ενός από τα μεγαλύτερα ενεργά ηφαίστεια του Αιγαίου, με μια καλντέρα διαμέτρου 4 χλμ., και το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου μπορείς να περπατήσεις "μέσα" στην ανάσα της γης.

Η βάση του νησιού έχει σχηματισθεί από υαλοκλαστική ροή λάβας, με τα παλαιότερα πετρώματα να υπολογίζονται στα 160.000 έτη. Αν και η τελευταία έκρηξη έγινε το 1888, οι ενεργές φουμαρόλες θυμίζουν ότι το θηρίο απλώς κοιμάται.

Ο θρύλος του Γίγαντα Πολυβώτη

Ποιος είναι όμως αυτός που κοιμάται κάτω από τα πόδια μας; Είναι ο Πολυβώτης.Όπως όλοι οι Γίγαντες έτσι και ο Πολυβώτης, αν και είχε θεϊκή καταγωγή, είχε μορφή ανθρώπου, ήταν όμως τεράστιος και ανίκητος, φοβερός στην όψη, με πυκνά, πλούσια και μακριά μαλλιά και γένια και με λέπια φιδιού στα πόδια λεγόταν ακόμη ότι είχε φίδια στα μαλλιά και στα γένια. Το όνομά του πιθανόν προέρχεται από το επίθετο πολύβωτος που είναι αυτός που θρέφει πολλούς, ο εύφορος· ενίοτε το επίθετο χρησιμοποιούνταν κατ’ ευφημισμόν.

Η Μάχη των Θεών: Πώς έθαψαν τον Πολυβώτη κάτω από τον βράχο της Νισύρου

Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, κατά την Γιγαντομαχία, δηλαδή την μάχη Θεών και Γιγάντων, ο Πoσειδώνας, κυνηγώντας στο Αιγαίο πέλαγος τον Γίγαντα Πολυβώτη, απέκοψε με την τρίαινά του ένα κομμάτι από την Κω, το εκσφενδόνισε κατά του Πολυβώτη και τον καταπλάκωσε.

Ο θρήνος του Γίγαντα

Αυτό το κομμάτι της Κω, είναι η Νίσυρος και όταν ο καταπλακωμένος Γίγαντας κινεί τους ώμους του και βρυχάται, η Νίσυρος σείεται από σεισμούς. Όταν, δε, σύμφωνα με τον μύθο ανασαίνει και κραυγάζει προσπαθώντας να απελευθερωθεί, τότε ακούγεται και ο ανατριχιαστικός υπόγειος θόρυβος.

Ο κρατήρας Στέφανος: Περπατώντας στην Καρδιά του Ηφαιστείου

Όταν μιλάμε για το ηφαίστειο της Νισύρου, μιλάμε πραγματικά για τον κρατήρα «Στέφανο». Έχει διάμετρο 300 μέτρα και βρίσκεται στη μέση μιας κοιλότητας που περιβάλλεται από την καλντέρα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερα διατηρημένους υδροθερμικούς κρατήρες στον κόσμο.

Τόσο στον κρατήρα Στέφανο όσο και στον κρατήρα Πολυβώτη ο επισκέπτης βλέπει δεκάδες ενεργές, όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 100 °C. Προσοχή όμως: όταν επικρατεί άπνοια, υπάρχει κίνδυνος, καθώς βαρύ διοξείδιο του άνθρακα συσσωρεύεται στον πυθμένα δημιουργώντας μια αόρατη παγίδα.

Η ιστορία του ηφαιστείου: Γιατί παραμένει επικίνδυνο

Η Νίσυρος χαρακτηρίζεται ως «κοιμώμενο ενεργό ηφαίστειο». Αυτό βασίζεται σε τρία ανησυχητικά στοιχεία:

Πρόσφατη Δράση : Η τελευταία μαγματική δράση έγινε πριν περίπου 20.000 χρόνια, χρόνος που γεωλογικά θεωρείται "χθες".

: Η τελευταία μαγματική δράση έγινε πριν περίπου 20.000 χρόνια, χρόνος που γεωλογικά θεωρείται "χθες". Ενεργά Ρήγματα : Η βύθιση της Αφρικάνικης λιθόσφαιρας κάτω από το Αιγαίο συνεχίζει να τροφοδοτεί τα ρήγματα της περιοχής.

: Η βύθιση της Αφρικάνικης λιθόσφαιρας κάτω από το Αιγαίο συνεχίζει να τροφοδοτεί τα ρήγματα της περιοχής. Το "Καυτό" Υπέδαφος: Γεωτρήσεις έδειξαν ότι στα 1.700 μέτρα βάθος, η θερμοκρασία φτάνει τους 500 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει λιωμένο πέτρωμα (μάγμα) σε μικρό βάθος, μόλις 3 με 5 χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια των επισκεπτών.

Πώς μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί

Η πρόσβαση γίνεται ακτοπλοϊκώς, είτε απευθείας από τον Πειραιά, είτε μέσω Κω ή Ρόδου. Φτάνοντας στο νησί, η εμπειρία ολοκληρώνεται με μια επίσκεψη στο Ηφαιστειολογικό Μουσείο στα Νικειά, που προσφέρει μια μοναδική θέα στην καλντέρα και εξηγεί τα πάντα γύρω από το γεωλογικό φαινόμενο.