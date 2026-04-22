Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Κατέρρευσε ορθοπεδικός εν ώρα εργασίας – «Η υποστελέχωση έχει ξεπεράσει τα όρια»

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ιατρική κοινότητα του Ρεθύμνου, μετά το σοκαριστικό περιστατικό κατάρρευσης ορθοπεδικού ιατρού κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Το συμβάν, το οποίο φέρνει στο φως με καταγγελτική της ανακοίνωση η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ρεθύμνου (ΕΝΓΡ), αποδίδεται στην ακραία σωματική και ψυχική εξάντληση λόγω της δραματικής υποστελέχωσης του ιδρύματος.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και προειδοποιούν για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των ασθενών, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κατάσταση λόγω της υποστελέχωσης σε όλες τις βασικές κλινικές του Νοσοκομείου Ρεθύμνου έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια. Η έλλειψη προσωπικού είναι τέτοια, ώστε να μην αρκούν οι γιατροί για την ασφαλή κάλυψη των εφημεριών και να κλείνουν εφημερίες όπως της ορθοπεδικής κλινικής, που παρέμεινε χωρίς εφημερεύοντα ήδη για δύο μέρες αυτό το μήνα.

Τα αλλεπάλληλα εντέλλεσθε για εφημερίες και η πίεση να γίνονται ανελλιπώς τα τακτικά ιατρεία της ορθοπεδικής κλινικής, οδήγησαν χθες το γιατρό που κάλυπτε το ιατρείο να καταρρεύσει και να μεταφερθεί στα Επείγοντα, ενώ λειτουργούσε το ιατρείο και λαοθάλασσα ασθενών περίμενε να εξυπηρετηθεί… Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, την 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας, που επιλέγουν την πολιτική των πρόχειρων μετακινήσεων και τις εντολές για υπερεργασία, αντί της ουσιαστικής στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό.

Στην ίδια τραγική κατάσταση βρίσκεται το σύνολο σχεδόν των Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου Ρεθύμνου με πολλές να λειτουργούν με το μισό (ή και λιγότερο) από το προβλεπόμενο ιατρικό προσωπικό.

Η πολιτική αυτή είναι επικίνδυνη!

Δεν ανεχόμαστε άλλο τη σωματική και ψυχική μας εξάντληση!

Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου καλεί όλους τους συναδέλφους του ΓΝΝΡ σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 23/4 στο νοσοκομείο για τη μαζική μας αντίδραση στην πολιτική που μας εξοντώνει.

Καλούμε επίσης το λαό του Ρεθύμνου, τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς να σταθούν στο πλευρό μας και να αγωνιστούν μαζί μας για την άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό και την ασφαλή του λειτουργία, για το δικαίωμα σε Δωρεάν Δημόσια Υγεία που θα καλύπτει τις ανάγκες του νομού».

