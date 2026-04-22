Η «Νάντια» του American Pie άνοιξε OnlyFans - «Ήρθε η ώρα να μάθετε»

Στα τέλη των 90's, όταν το OnlyFans δεν υπήρχε ούτε ως ιδέα σε ταινία επιστημονικής φαντασίας, η Σάνον Ελίζαμπεθ ήταν μια φερέλπις ηθοποιός που φιλοδοξούσε να κάνει κάτι ξεχωριστό στο Χόλιγουντ. Τελικά «πήρε τα μυαλά» πολλών εφήβων στην ακατάλληλη κωμωδία του 1999, «American Pie», ενσαρκώνοντας την πανέμορφη φοιτήτρια Νάντια. Η νεαρή Νάντια ήταν τόσο αθώα και αφελής, όσο και σέξι, για να γίνει η απόλυτη ερωτική φαντασίωση των εφήβων εκείνης της εποχής,

Κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω στο Χόλιγουντ; Όχι πολλά. Η Σάνον έπαιξε σε ταινίες όπως οι Scary Movie, Jay and Silent Bob Strike Back, Thirteen Ghosts και Love Actually. Τελικά, γύρισε την πλάτη στο Χόλιγουντ και μετακόμισε στη Νότια Αφρική στα τέλη του 2016 για να ασχοληθεί με την προστασία της άγριας ζωής, ιδρύοντας στη συνέχεια τη φιλανθρωπική της οργάνωση, το Shannon Elizabeth Foundation.

Το 2021 παντρεύτηκε τον περιβαλλοντολόγο, Σάιμον Μπόρχερτ, και για ένα διάστημα η ιστορία της έμοιαζε με μια παράξενη απόδραση από τη χολιγουντιανή φήμη. Τώρα όμως φαίνεται πως η Ελίζαμπεθ κάνει μια απότομη στροφή πίσω προς τον χώρο της κατ` οίκον, πριβέ ψυχαγωγίας.

Διαβάστε ακόμα: Μοντέλο του OnlyFans θρηνεί για τον θάνατο του ιδιοκτήτη του: «Μεγάλωσα με κουπόνια και μου άλλαξε τη ζωή»

Η Σάνον αρχικά έβαλε τέλος στη σχέση της με τον Μπόρχερτ και ύστερα αποφάσισε να δημιουργήσει και να διανείμει περιεχόμενο μέσα από την πλατφόρμα OnlyFans. H ίδια λέει πώς σκοπεύει να πάρει «τον έλεγχο της δικής της ιστορίας και παράλληλα να συνεχίσει να συνεργάζεται με περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες».

«Πέρασα ολόκληρη την καριέρα μου δουλεύοντας στο Χόλιγουντ, όπου άλλοι άνθρωποι έλεγχαν το αφήγημα και την έκβαση της πορείας μου. Αυτό το νέο κεφάλαιο έχει να κάνει με την αλλαγή αυτής της κατάστασης, αναδεικνύοντας μια πιο σέξι πλευρά που κανείς δεν έχει δει και ερχόμενη πιο κοντά στους θαυμαστές μου».

«Αν αναρωτηθήκατε ποτέ πώς είμαι στην πραγματικότητα... ήρθε η ώρα να το μάθετε».