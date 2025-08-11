Ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος: Η στιγμή που η 50χρονη χάνει τον έλεγχο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν μία οδηγός 50 ετών έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να «χάσει» τη ζωή της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Mega, το ΙΧ που οδηγούσε, για άγνωστο λόγο ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε φοίνικα στο διάζωμα της παραλιακής.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τη γυναίκα, η οποία ωστόσο έχασε τη ζωή της.