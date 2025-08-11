Νεκρή γυναίκα μετά από τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Τραγωδία στην άσφαλτο μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 11 Αυγούστου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστες και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από Ε.Ι.Χ. όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025