Νεκρή γυναίκα μετά από τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/08).

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Διακομιδή από το ΕΚΑΒ | Intime
Τραγωδία στην άσφαλτο μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 11 Αυγούστου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστες και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

 

