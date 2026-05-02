Νύχτα αγωνίας στη Χαλκιδική μετά από φωτιά σε σπίτι - Ζημιές σε τρεις κατοικίες

Φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (02/05) σε διπλοκατοικία στον παλιό οικισμό της Νικήτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η φωτιά ξέσπασε στο σημείο και επεκτάθηκε γρήγορα, με ολόκληρη την περιοχή να σκεπάζεται από καπνούς.
Οι κάτοικοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, μυρίζοντας τον καπνό, για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί, αναφέρει η ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι και αυτή την ώρα, υπό τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.
Από τη φωτιά, προκλήθηκαν ζημιές άλλες δύο κατοικίες, εφαπτόμενες και με κοινή στέγη.
Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κάνει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
- «Το δεύτερο και πιο ελεύθερο κοινοβούλιο»: Πού βρισκόταν το καφενείο της Αθήνας που έριχνε κυβερνήσεις;
- Από τη Θεσσαλία μέχρι την Κρήτη: 5 ζευγάρια πόλεων που θα έχουν για πάντα κόντρα
- Μαρία Καρυστιανού: Μετρά ημέρες για ανακοίνωση κόμματος; - «Ο Μάιος θα είναι ιστορικός μήνας»
- Η γνωριμία του Σακίλ ο'Νιλ με τον Ταγίπ Ερντογάν είχε ένα απρόβλεπτο αποτέλεσμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.