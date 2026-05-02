Νύχτα αγωνίας στη Χαλκιδική μετά από φωτιά σε σπίτι - Ζημιές σε τρεις κατοικίες

Φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (02/05) σε διπλοκατοικία στον παλιό οικισμό της Νικήτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η φωτιά ξέσπασε στο σημείο και επεκτάθηκε γρήγορα, με ολόκληρη την περιοχή να σκεπάζεται από καπνούς.

Οι κάτοικοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, μυρίζοντας τον καπνό, για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί, αναφέρει η ΕΡΤ.

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκιδική | halkidikinews.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι και αυτή την ώρα, υπό τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.

Από τη φωτιά, προκλήθηκαν ζημιές άλλες δύο κατοικίες, εφαπτόμενες και με κοινή στέγη.

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκιδική | halkidikinews.gr

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κάνει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.