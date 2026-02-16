Νύχτα θρίλερ στον Βόλο: Μητέρα δύο παιδιών γλίτωσε στο τσακ από τον πρώην της λόγω panic button

Σοκάρει η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο, όπου μια 44χρονη μητέρα σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή χάρη στη χρήση του panic button και την άμεση επέμβαση της αστυνομίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 36χρονος πρώην σύντροφός της άρχισε να την καλεί επίμονα, ζητώντας της να επιστρέψει σε εκείνον. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, την απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει, καταναλώνοντας χάπια. Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να τον μεταφέρουν λιπόθυμο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το gegonota.news, παρά τις παραινέσεις των αστυνομικών και τη συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε, ο 36χρονος συνέχισε να την παρενοχλεί με απειλητικά μηνύματα. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, την ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι κατευθύνεται στο σπίτι της για να τη «σφάξει» μαζί με τα παιδιά της.

Έντρομη, η 44χρονη ενεργοποίησε το panic button. Ο άνδρας έσπασε την τζαμαρία της κεντρικής εισόδου και στη συνέχεια την πόρτα, εισβάλλοντας στο σπίτι. Ο ανήλικος γιος της κατέγραψε τους ήχους της επίθεσης και κρύφτηκε στην ταράτσα για να προστατευθεί.

Μόλις ο 36χρονος άρπαξε τη γυναίκα από τα ρούχα, οι αστυνομικοί που είχαν ήδη ειδοποιηθεί έφτασαν στο σημείο και τον ακινητοποίησαν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι έδρασε λανθασμένα, επικαλούμενος κατανάλωση αλκοόλ και χαπιών. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και απόπειρα ενδοοικογενειακής βίας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή. Επιπλέον, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων και κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί της μετά την αποφυλάκισή του.