Νύχτα τρόμου στην Αμαλιάδα: Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία – Φόβοι για κύκλο αντεκδίκησης

Σκηνικό τρόμου εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή της Ευαγγελιστρίας στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ένας εκκωφαντικός θόρυβος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 05:00 το πρωί σήκωσε στο πόδι τους κατοίκους της οδού 25ης Μαρτίου, καθώς αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Οι περίοικοι, έντρομοι από τον δυνατό κρότο, βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

Αρχικά, πολλοί υπέθεσαν πως επρόκειτο για σοβαρό τροχαίο ατύχημα -ένα συχνό φαινόμενο στην παρακείμενη οδό Ευαγγελιστρίας- όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σοκαριστική.

Οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα την είσοδο του κτιρίου, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε τζάμια τόσο στη συγκεκριμένη πολυκατοικία όσο και σε γειτονικές ιδιοκτησίες. Από καθαρή τύχη, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολιτών.

Όπως προέκυψε από την επιτόπια έρευνα των αστυνομικών αρχών, η οποία ξεκίνησε με το πρώτο φως της ημέρας, οι δράστες χρησιμοποίησαν έναν εμπρηστικό-εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από:

Τρία γκαζάκια (φιαλίδια υγραερίου)

Ένα μπιτόνι με βενζίνη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει τη δυναμική της φωτιάς.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα γκαζάκια στην Αμαλιάδα

Το πρώτο βήμα των αστυνομικών αρχών που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο, ήταν να δουν αν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που μπορεί να δώσουν στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια.

Το δεύτερο που εξετάζουν είναι η πιθανή διασύνδεση με άλλα πρόσφατα γεγονότα, που να οδηγούν στο συμπέρασμα πως η σημερινή έκρηξη, να αποτελεί μια πράξη αντεκδίκησης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις και καταγράφουν μαρτυρίες για το συμβάν και βρίσκονται σε επαγρύπνηση για την πιθανότητα να έχει ανοίξει ένας κύκλος που μπορεί να φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις.