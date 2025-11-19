Νυχτερινή επιχείρηση διάσωσης στη Γαύδο: 23 άτομα σε λέμβο μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας

Εχθές το βράδυ έλαβε χώρα (18/11), μια ακόμα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, μόλις 3 ναυτικά μίλια ανατολικά της Γαύδου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είκοσι τρία άτομα που επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν από drone της δύναμης frontex. Στην επιχείρηση που ακολούθησε και την οποία συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, πήρε μέρος περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με νότιο άνεμο 3-4 μποφόρ και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
