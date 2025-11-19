Μενού

Νυχτερινή επιχείρηση διάσωσης στη Γαύδο: 23 άτομα σε λέμβο μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γαύδο.

Reader symbol
Newsroom
limeniko-ploio
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Εχθές το βράδυ έλαβε χώρα (18/11), μια ακόμα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, μόλις 3 ναυτικά μίλια ανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ,  είκοσι τρία άτομα που επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν από drone της δύναμης frontex. Στην επιχείρηση που ακολούθησε και την οποία συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, πήρε μέρος περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με νότιο άνεμο 3-4 μποφόρ και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ