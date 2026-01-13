Ο αγρότης που άφησε προσωρινά τα χωράφια και έπιασε τη... μάσκαρα

Viral έγινε ένας αγρότης που αποφάσισε να αφήσει προσωρινά τα χωράφια και να ασχοληθεί με το μακιγιάζ και τα καλλυντικά. Φυσικά το βίντεο όπου βάφει τις βλεφαρίδες του έγινε αμέσως viral στα social media.
Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ εξήγησε ότι οι φίλοι του και τα συγγενικά του πρόσωπα δεν ξαφνιάστηκαν, γιατί κατά καιρούς κάνει διάφορα παράξενα. «Η γυναίκα μου δεν είπε τίποτα όταν καθάριζα τα τζάμια με την σφουγγαρίστρα, τώρα θα πει» αναρωτήθηκε.
Επίσης ανέφερε ότι η εταιρεία καλλυντικών επικοινώνησε μαζί του για το ενδεχόμενο διαφήμισης και τόνισε ότι εάν κάνει κάτι τέτοιο θα είναι χιουμοριστικό.
