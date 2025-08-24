Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν αυτός που είχε κάνει ορθοφωνία στην Αγγελική Νικολούλη

«Ο πατέρας μου, που φαντάζονται ότι μου προσέφερε τα πάντα, ήταν ζορισμένος τα πρώτα χρόνια, που ήμουν στο δημοτικό. «Έφυγε» από αυτόν τον κόσμο φτωχός. Δεν ήθελε καθόλου να γίνω ηθοποιός, με απέτρεψε». Έτσι λοιπόν, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ακολούθησε τον δικό του «δρόμο» κι όχι αυτόν του πατέρα του Λάμπρου. Έγινε - σπουδαίος - δημοσιογράφος. Το έδειξε άλλωστε η πορεία του, η καριέρα του. Τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, «κατέβηκε» και στην πολιτική μετέπειτα.

Για τον περισσότερο κόσμο παραμένει στη συνείδησή του, δημοσιογράφος και δάσκαλος. Χωρίς εισαγωγικά. Κυριολεκτικά. Πολλοί από εμάς που βρίσκονται χρόνια μετά στον χώρο, είχαμε τον Δημήτρη Κωνσταντάρα δάσκαλο στη σχολή.

Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι πως δίδασκε άριστα και ορθοφωνία. Σημαντικό για όσους ήθελαν να συνεχίσουν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.

Μόνο που μάς άκουγε έπιανε αμέσως το πρόβλημα ή το χάρισμα του καθενός: «Τραβάς το σίγμα εσύ» έλεγε.

Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μάς είχε αποκαλύψει πως αυτός ήταν που είχε κάνει μαθήματα ορθοφωνίας στην Αγγελική Νικολούλη.

Ιδίως οι παλαιότεροι θα θυμούνται πως η Αγγελική Νικολούλη έλεγε έντονα το «νι» και το «λι» κατά τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και στο «Φως στο Τούνελ». Ήθελε να το φτιάξει, να το μειώσει κάπως, να μην ακούγεται τόσο έντονα - δικαίωμά της- οπότε έκανε μαθήματα ορθοφωνίας με τον αείμνηστο πλέον Δημήτρη Κωνσταντάρα. Και το αποτέλεσμα ήταν ξεχωριστό.

