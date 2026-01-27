Ο Δήμος Γλυφάδας κινείται νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ για μπάζωμα ρεματιάς - Η απάντηση του φορέα

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου ανανακοίνωσε ότι ο δήμος πρόκειται να κινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, αναφορικά με τα γεγονότα της 21ης Ιανουαρίου στην περιοχή.

«Θα στραφούμε νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ και στη δικαιοσύνη θα λάμψει όλη η αλήθεια και θα καταλογιστεί κάθε ευθύνη εκεί όπου ανήκει», δήλωσε συγκεκριμένα.

«Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν διακριβώσουμε τα ακριβή αίτια για όσα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη το βράδυ στη Γλυφάδα – και φυσικά αν δεν κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο», αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Δημάρχου Γλυφάδας:

«Σαν να έσπασε φράγμα!

Αυτό συνέβη πάνω από τη Μετσόβου σύμφωνα και με τους ειδικούς επιστήμονες στους οποίους απευθυνθήκαμε.

Δείτε στις φωτογραφίες τι ακριβώς συνέβη.

Για να κάνει το έργο υπογειοποίησης του δικτύου του ο ΔΕΔΔΗΕ τον περασμένο Μάιο στον Υμηττό πάνω από την οδό Μετσόβου στην πόλη μας, μπάζωσε και έκλεισε τη ρεματιά στο σημείο που δείχνουν οι φωτογραφίες, 850 μέτρα περίπου πάνω από την οδό Μετσόβου.

Πρόκειται για μπάζωμα μεγέθους 15 μέτρων μήκος, 10 και πλέον μέτρων πλάτος και 8 μέτρων ύψος (δηλαδή τουλάχιστον 1200 κυβικά χώμα και φερτά υλικά).

Δείτε μόνοι σας αυτά που σας παρουσιάζουμε στο Google Earth και στους χάρτες της Apple που έχουν μεταγενέστερες εικόνες (εκεί φαίνεται το μπάζωμα).

Το έργο του ΔΕΔΔΗΕ στην κυριολεξία προκάλεσε έμφραξη του ρέματος και δημιούργησε ένα ταμιευτήρα νερού και φερτών υλικών.

Λειτούργησε ως φράγμα το οποίο στη συνέχεια κατέρρευσε απελευθερώνοντας βίαια και με απίστευτη και πολλαπλάσια ορμή την εγκλωβισμένη ποσότητα νερού παρασέρνοντας ακόμη και μεγάλα βράχια και πλημμυρίζοντας όπως το ζήσαμε όλοι τις κατάντι περιοχές (Μετσόβου, Ανθέων, κλπ.).

Γι' αυτό στη Μετσόβου είδαμε αυτήν την απίστευτη συγκέντρωση φερτών υλικών και μπαζών.

Φυσικά αυτή η εικόνα που έχουμε θα διερευνηθεί και θα τεκμηριωθεί διεξοδικά με τεχνική πραγματογνωμοσύνη, την οποία ήδη αναθέσαμε σε ειδικούς επιστήμονες για τα θέματα αυτά.

Ο Δήμος Γλυφάδας ουδέποτε έλαβε κάποια ενημέρωση για το έργο και τις μελέτες του (αν υπάρχουν) – και εξακολουθεί να μην έχει καμία ενημέρωση.

Δεσμευόμαστε ότι θα στραφούμε νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ και στη δικαιοσύνη θα λάμψει όλη η αλήθεια και θα καταλογιστεί κάθε ευθύνη εκεί όπου ανήκει.

Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν διακριβώσουμε τα ακριβή αίτια για όσα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη το βράδυ στη Γλυφάδα – και φυσικά αν δεν κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο

ΔΕΔΔΗΕ: «Απολύτως νόμιμο το έργο»

Στο μεταξύ, νέα ανακοίνωση για τα έργα υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό προχώρησε σήμερα, Τρίτη (27/01), ο ΔΕΔΔΗΕ, απαντώντας πως πραγματοποιούνται απολύτως νόμιμα.

«Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση.

Και προσθέτει: «Το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο, βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντασσόμενο στον εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.Καλοδεχούμενη η νομική οδός που επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας, ώστε να λάμψει η αλήθεια μακριά από μάχες εντυπώσεων και άγονες ρήξεις».

Η προηγούμενη ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων. Ειδικότερα, σε προηγούμενη τοποθέτηση σε σχέση με τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γλυφάδα ο ΔΕΔΔΗΕ απαντώντας σε σχετική ανάρτηση του δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου ανέφερε ότι:

«Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εξακολουθούν να εργάζονται συνεχώς, προτεραιοποιώντας την ασφάλεια των πολιτών και την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση των πλημμυροπαθών περιοχών.

Ανταποκρινόμενοι στην επείγουσα έκκληση του Δήμου Γλυφάδας «να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης», οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησαν μεθοδικά τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού στο σημείο που βρίσκονται εγκατεστημένα τα εν λόγω καλώδια, το οποίο και είχε διαβρωθεί από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.

Με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν στο έργο, και με γνώμονα την προστασία των πολιτών εν όψει και του προβλεφθέντος κύματος κακοκαιρίας, δόθηκε προσοχή στο να μην κλείσουν οι τοπικές δίοδοι του νερού (παρακείμενη ρεματιά). Οι εργασίες έγιναν χειρωνακτικά και σήμερα χρησιμοποιήθηκε ένα μηχάνημα έργου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν προχώρησε σε κανενός είδους εκσκαφή, παρά μόνο σε απομάκρυνση υλικών, που έφεραν στο σημείο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις εργασίες καθαρισμού να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει τη σταθερή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς μόνο έτσι μπορούν να προκριθούν οι αναγκαίες λύσεις και να αποφευχθούν στείρες συγκρούσεις».

Ο κ. Παπανικολάου είχε αναρτήσει νωρίτερα βίντεο από τις εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι:

«Κάνουν χωματουργικές εργασίες θεωρητικά για να συμμαζέψουν εκτεθειμένα καλώδια και τα άλλα προβλήματα που δημιούργησε ο άτσαλος και πρόχειρος τρόπος που έγινε το έργο της υπογειοποίησης του δικτύου, όπως ακριβώς επισημάναμε σε προηγούμενη ανάρτηση.

Πέρα από την εν τοις πράγμασι παραδοχή του προβλήματος, το ζήτημα είναι ότι δημιουργεί έτσι νέους όγκους μαλακού χώματος και φερτών υλικών που είναι και οι πρώτοι που θα παρασυρθούν από το νερό αν το φαινόμενο που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο, Δευτέρα, είναι και πάλι πολύ έντονο».