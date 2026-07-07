Ο δήμος της Αττικής που εισάγει εθελοντική αιμοδοσία για τα ζώα συντροφιάς

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, αναλαμβάνει μία σημαντική πρωτοβουλία για τα κατοικίδια ζώα, με στόχο τη δημιουργία ενός Δημοτικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών Ζώων Συντροφιάς, για δημότες και κατοίκους.

Όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος, «με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την ταχύτερη ανταπόκριση σε επείγουσες ανάγκες και βασιζόμενος στο άρθρο 10 του ΦΕΚ Β’ 2525/5-5-2026, ο Δήμος σχεδιάζει τη δημιουργία ενός οργανωμένου μηχανισμού καταγραφής εθελοντών αιμοδοτών σκύλων και γατών.

Η διαδικασία θα συνεχίσει μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Υπομητρώου Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), σε συνεργασία με κτηνιάτρους, κτηνιατρικές δομές και φιλοζωικούς φορείς.

Κατοικία ζώα...αιμοδότες

Το προτεινόμενο μητρώο θα περιλαμβάνει:

καταγραφή εθελοντών αιμοδοτών

βασικά στοιχεία καταλληλότητας και υγείας

δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής θα αποτελεί πάντοτε η κτηνιατρική αξιολόγηση και η πιστοποίηση ότι το ζώο πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας για αιμοδοσία. Η διαδικασία ελέγχου ομάδας αίματος, δε θα επιβαρύνει τον κηδεμόνα του ζώου.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την έναρξη της διαδικασίας, όπως και για την ειδική φόρμα που θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε υποψήφιο αιμοδότη ζώο συντροφιάς.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την προστασία των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μέσα από δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης, υπεύθυνης κηδεμονίας, υιοθεσιών και ενίσχυσης της φιλοζωικής κουλτούρας.

Για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, η προστασία των ζώων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας σύγχρονης, υπεύθυνης και πολιτισμένης κοινωνίας».