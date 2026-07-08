Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ρολό κοτόπουλο - Βρέθηκε σαλμονέλα

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας παρασκευάσματος κρέατος προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο προϊόν, στο πλαίσιο των επίσημων μικροβιολογικών ελέγχων για το 2026.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ πραγματοποίησε δειγματοληψία κατά τη διάρκεια ελέγχων που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων».

Το προϊόν που ανακαλείται είναι το «ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ - ΥΦΑΝΤΗΣ», με:

Ημερομηνία ανάλωσης: 08/07/2026

Ημερομηνία ζύγισης: 24/06/2026

Το προϊόν παράγεται από την εταιρεία Α & Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν την παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp., γεγονός που οδήγησε στην άμεση απαίτηση για ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς.