Μιλάμε για ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα και (ακόμα) μία απόδειξη ότι στην Ελλάδα η ατιμωρησία βασιλεύει, τα ισόβια ως προς τη βασική τους ερμηνεία είναι ένας αστείος χαρακτηρισμός και οι δολοφόνοι, μετά από λίγα χρόνια, συνεχίζουν κανονικά τη ζωούλα τους στον έξω κόσμο. Όπως ο Δάνος Μουρατίδης, ο δολοφόνος της Κικής Κούσογλου. Από το 2021 έχε αποφυλακιστεί, ζει στο εξωτερικό και δημιούργησε μάλιστα και οικογένεια.

Δεν είναι ο μόνος. Ο Γιάννης Κατσιλάμπρος, έπνιξε στη μπανιέρα την σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, την τσιμέντωσε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους, έκατσε 7 χρόνια μόλις στη φυλακή, παρ' όλο που η ποινή ήταν ισόβια και τώρα είναι έξω (από το 2015 δηλαδή), δηλώνει μετανιωμένος και «ανεβάζει» μουσική στο διαδίκτυο.

Γιάννης Κατσιλάμπρος

Πολλοί ίσως να θυμούνται το έγκλημα της Φιλοθέης του 2008. Μία γυναικοκτονία που είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Σεπτέμβριος ήταν...

Η 39χρονη Παναγιώτα Μαζαράκη, ήταν μία σπουδαία σολίστ. Πιανίστα η οποία είχε παίξει στις σημαντικότερες αίθουσες της Ελλάδας και είχε συμπράξει ως σολίστ στο πιάνο με διεθνείς ορχήστρες. Είχε επιλέξει τον γάμο με τον Γιάννη Κατσιλάμπρο αντί για τις προοπτικές της καριέρας στην Αμερική, όπου μετά τις σπουδές της με υποτροφία, είχε εργασθεί στο Crane School of Μusic στη Νέα Υόρκη ως βοηθός καθηγητή.

Παναγιώτα Μαζαράκη | Facebook

Εκείνος, μουσικός, δίδασκε στο Αρσάκειο και επιμελούνταν μουσικά κάποιες θεατρικές παραστάσεις. Η σχέση τους είχε τελματώσει. Οι καβγάδες τους ήταν συχνοί και ομηρικοί.

«Το ζευγάρι αρνιόταν να παραδεχθεί ότι η σχέση τους είχε τελειώσει. Το τελευταίο διάστημα πέντε ημέρες ήταν καλά και δεκαπέντε στα μαχαίρια, σχεδόν μισούσαν ο ένας τον άλλο» έλεγαν από το περιβάλλον τους τότε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής.

Ο Γιάννης Κατσιλάμπρος ζήλευε παθολογικά ενώ είχε ψυχολογικά θέματα. Φαίνεται μάλιστα πως λάμβανε αγωγή - κάτι που δεν γνώριζαν οι δικοί του - και την οποία είχε διακόψει.

«Δεν θα χωρίσουμε ποτέ»

Στον τελευταίο τους καβγά, η Παναγιώτα τού ζήτησε διαζύγιο. Εκείνος την χτύπησε στο κεφάλι με το σίδερο που άρπαξε από τη σιδερώστρα και στη συνέχεια τη χτύπησε δυνατά στο στήθος, με αποτέλεσμα να πέσει και να χάσει τις αισθήσεις της.

«Δεν θα χωρίσουμε ποτέ» της φώναξε.

Μέσα στην παραζάλη της, του είπε: «Τι έκανες; Θα σε κλείσω για πάντα στη φυλακή».

Με τα ίδια του τα χέρια την έπνιξε στη μπανιέρα, όπως αποκάλυψε η ιατροδικαστική έκθεση και μέσα στην παράνοια και το αμόκ που τον είχε καταβάλει, προσπάθησε να καλύψει το έγκλημά του.

Ο Γιάννης Κατσίλαμπρος την ημέρα του γάμου του | Facebook

Πρώτα την πέταξε σε κάδο, μετά την τσιμέντωσε στο πάρκο

Μετά τη δολοφονία της Παναγιώτας, τύλιξε το άψυχο σώμα της με σεντόνι. Αρχικά το πέταξε σε κάδο στην Παιανία, αλλά στη συνέχεια, προφανώς, ανησυχώντας ότι θα εντοπιστεί, πήγε το πήρε και το μετέφερε στο πάρκο Πικιόνι της Φιλοθέης. Εκεί όπου έπαιζαν τα παιδιά τους καθημερινά.

Έθαψε το πτώμα και το κάλυψε με πέτρες και τσιμέντο.

Το σημείο που έθαψε και τσιμέντωσε την άτυχη Παναγιώτα

«Με εγκατέλειψε» αλλά τον κατάλαβε ο πατέρας του

Για περίπου μία εβδομάδα προσπαθούσε να πείσει τους δικούς του, τους γονείς του, τα παιδιά του, το περιβάλλον του, ότι η Παναγιώτα τον εγκατέλλειψε. Ο πατέρας του όμως, ο Νικόλαος Κατσιλάμπρος, καθηγητής Ιατρικής, διέκρινε την αλήθεια πίσω από τα λόγια του και τον έπεισε να παραδοθεί.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως είχε την πληροφορία από ανώνυμη πηγή ότι «ο σύζυγος ξέρει». Δεν τους πήρε πολύ να τον βρουν, ούτε 24 ώρες, ενώ γρήγορα ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του, ρίχνοντας όλο το φταίξιμο στην άτυχη γυναίκα.

«Τσακωθήκαμε για μια ακόμη φορά κι απειλούσε ότι θα με σκοτώσει. Είχε πάρει ένα κουζινομάχαιρο και με κυνηγούσε... Τότε πήρα από το υπνοδωμάτιο το σίδερο από τη σιδερώστρα και τη χτύπησα. Η πρώτη σκέψη μου ήταν να αυτοκτονήσω αλλά μετά σκέφτηκα τα παιδιά μας. Πως θα μεγαλώσουν χωρίς τους γονείς τους; Δεν σκεφτόμουν λογικά. Το μεγάλο μου λάθος ήταν που δεν έφυγα από την αρχή του καβγά μας και να αποφύγω το μοιραίο» είχε καταθέσει μεταξύ άλλων.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε αρχικά σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς ελαφρυντικά.

«Ο κατηγορούμενος είχε αποφασίσει να σκοτώσει την Παναγιώτα εκ των προτέρων. Δεν υπήρξε ο έντονος καβγάς μεταξύ τους, όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος.

Αντιθέτως, έφαγε μαζί της, την άφησε να ξαπλώσει κι όταν εκείνη κοιμήθηκε, την χτύπησε με το σίδερο στο κεφάλι. Βλέποντας ότι ήταν ακόμα ζωντανή, την έσυρε στο μπάνιο και την έπνιξε...

Ο Γιάννης Κατσίλαμπρος

Ενέργησε με προμελετημένο δόλο και από πρόθεση τόσο κατά τη λήψη της απόφασης να σκοτώσει τη σύζυγό του όσο και κατά την εκτέλεση της πράξης», είχε πει ο εισαγγελέας της έδρας.

Όμως, στο Εφετείο το 2014, του αναγνωρίστηκε πρότερος έντιμος βίος και η ποινή μειώθηκε σε 20 χρόνια. Το 2015, βγήκε από τη φυλακή έχοντας εκτίσει μόνο 7 χρόνια ποινής. Σκότωσε άνθρωπο, την μητέρα των παιδιών του και κάθισε στη φυλακή μόνο 7 χρόνια.

Το ημερολόγιό του «Φτου ξελευτερία»

Ο Γιάννης Κατσιλάμπρος δημοσίευσε μάλιστα στο διαδίκτυο ένα προσωπικό ημερολόγιο 206 σελίδων, με τίτλο «Φτου ξελευτερία». Στην εισαγωγή του, τον Σεπτέμβριο του 2015, ομολογεί δημόσια το στυγνό έγκλημα.

«Πριν από επτά χρόνια αφαίρεσα τη ζωή της γυναίκας μου. Πριν από επτά χρόνια σκότωσα το όνειρο που ο ίδιος γέννησα και ανάθρεψα. Πριν από επτά χρόνια άφησα ορφανά τα παιδιά μου με μια μαμά νεκρή με ένα μπαμπά ζωντανό-νεκρό.

Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια βίωσα τις συνέπειες αυτού του δράματος. Είδα στον ουρανό, χωρίς να καταφέρω να δω τίποτα. Τίποτα, όσο κι αν έψαξα. Ούτε ένα σημάδι.

Είδα τα παιδιά μου να πονούν και να απορούν. Είδα τα παιδιά μου λίγο-λίγο να απομακρύνονται, καθώς η δυνατότητα επικοινωνίας ολοένα μειωνόταν και τελικά μηδενίστηκε. Είδα τη μορφή στον καθρέφτη. Τη μίσησα, μα όχι αρκετά.

Την άφησα να ζήσει. Είδα τους γονείς μου να με επισκέπτονται στη φυλακή. Είδα τον αδελφό μου για τελευταία φορά. Μα είδα επίσης φως. Μου τό έδειχναν τα μάτια εκείνων των ελάχιστων που στάθηκαν δίπλα μου αυτά τα χρόνια. Το ακολούθησα. Κάποια στιγμή ο χρόνος κουράστηκε.

Η ζωή ήρθε πιο κοντά. Η αρχική ποινή της ισόβιας κάθειρξης μειώθηκε στο εφετείο. Γεγονότα και συναισθήματα ακραία. Ορισμένα τα κατέγραψα, άλλοτε γράφοντας ένα τραγούδι κι άλλοτε κρατώντας σημειώσεις στο ημερολόγιό μου».

Στον επίλογό του αναφέρει: «Μόνη μου ελπίδα είναι πλέον να ξεκινήσω απ’ την αρχή. Ξέρω πως τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω για να καλύψω το σκοτάδι θα έχουν πάντα μια σκιά θανάτου στη ζωντάνια τους. Όμως δεν γέρασα ακόμη κι ούτε άντεξα τόσο για να τα παρατήσω. Εμπρός λοιπόν Γιαννάκο, πάμε πάλι απ’ την αρχή. Παίρνεις το πινέλο και αγωνίζεσαι. Βλέπω ένα σπιτάκι. Βλέπω ένα χέρι πλάι στο δικό σου. Βλέπω λίγο χαμόγελο. Βλέπω μια συγχώρεση. Βλέπω τον ουρανό».

Σήμερα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το έγκλημα, τα παιδιά του δεν έχουν καμία επαφή μαζί του. Την επιμέλειά τους έχει αναλάβει η αδερφή της άτυχης Παναγιώτας.

Ο Κατσιλάμπρος συνεχίζει να ασχολείται με τη μουσική, «ανεβάζοντας» τραγούδια στο διαδίκτυο. Όπως γράφει, ο πατέρας του παραμένει ο μοναδικός που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ.



