Καρολίνα Πελενδρίτου: Η παραολυμπιονίκης μας που «στρίμωξε» τον οδηγό ταξί - Έχανε την όρασή της από τα 9 της

Δεν ήταν η πρώτη φορά που βίωσε κάτι αντίστοιχο και δεν μιλάμε μόνο για τα ταξί. Τα ίδια έχει περάσει σε τράπεζες, φούρνους, σε σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε γυμναστήριο. Το τελευταίο 48ωρο έχει όλη την Ελλάδα στο πλευρό της, τα κανάλια παίζουν ξανά και ξανά το περιστατικό που βίωσε με τον οδηγό ταξί που αρνήθηκε να επιβιβάσει τον σκύλο οδηγό της, καθώς κατά 97% δεν έχει την όρασή της. Γνωρίζει άριστα όμως, πρώτη απ' όλους, πως όταν όλος αυτός ο θόρυβος κοπάσει, πάλι μόνη της θα είναι. Πάλι θα παλεύει μαζί με την σκυλίτσα της, την Liberty (σ.σ. Ελευθερία) κόντρα σε μία κοινωνία που αντί να βοηθάει, δυσχεραίνει όλο και περισσότερο την καθημερινότητά της. Κόντρα σε σκοταδόψυχους, εγωπαθείς και αναίσθητους, όπως ο οδηγός ταξί στην Κηφισιά, που αντί να την βοηθήσει, προφανώς σκεφτόνταν τα 9 ευρώ στο πλυντήριο για να καθαρίσει το εσωτερικό του ταξί σε περίπτωση που του λέρωνε η σκυλίτσας της.

Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Βάσει Νόμου, υποχρεούνται να επιβιβάσουν σκύλο οδηγό στο ταξί. Δίχως παραπάνω κόμιστρο και ο σκύλος θα καθίσει ακριβώς δίπλα στον άνθρωπο που συνοδεύει. Τελεία και παύλα. Η παραολυμπιονίκης μας, Καρολίνα Πελενδρίτου - η οποία γνωρίζει άριστα τον Νόμο - το είπε ξεκάθαρα πως δεν έχει δικαίωμα να μην επιβιβάσει τον σκύλο οδηγό της και ότι αν καλέσει την Αστυνομία θα περάσει αυτόφωρο, αλλά αν υπήρχε Κράτος, αν εφαρμόζονταν οι Νόμοι, δεν θα το έπαιζε καμπόσος.

Καρολίνα Πελενδρίτου: Δεν γεννήθηκε τυφλή, από τα 9 της έχανε την όρασή της

Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Καρολίνα είναι παραολυμπιονίκης και έχει φέρει μετάλλια στην Ελλάδα. Ήταν μάλιστα τυχερή (φανταζόμαστε πως έχει μάθει από τις τόσες φορές που της έχει τύχει) που σήκωσε το κινητό και κατέγραψε το όλο περιστατικό με τον απάνθρωπο οδηγό ταξί, που βάζει καθημερινά κόσμο στο όχημά του και μεταφέρει ψυχές. Αναλογιστείτε τί περνάνε άνθρωποι που δεν έχουν την όποια αναγνωρισιμότητα, επιτυχίες, που δεν έχουν δοξάσει την Ελλάδα. Αυτός ενδεχομένως να πανηγύριζε αν έπεφτε κατά λάθος σε κάποια επιτυχία της σε παραολυμπιακούς Αγώνες.

Τέσσερα χρυσά, δύο αργυρά και δύο χάλκινα μετάλλια έχει κατακτήσει στην κολύμβηση, η 39χρονη Κύπρια κολυμβήτρια σε ελεύθερο, πρόσθιο και μικτή. Το πρώτο της χρυσό μάλιστα ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ενώ στους παραολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού κατέλτησε ένα χρυσό και ένα ασημένιο.

Το πρόβλημα με την όρασή της δεν ήταν εκ γενετής. Δεν γεννήθηκε τυφλή. Συνέβη ξαφνικά και σταδιακά. Ξεκίνησε από τα 9 της χρόνια. Άρχισε να υποφέρει από έντονους πόνους ενώ στα 16 της έχασε στο μεγαλύτερό ποσόστό της, την όρασή της. Είχε προλάβει να γίνει Βαλκανιονίκης, ενώ έχει κατακτήσει και τρία παγκόσμια μετάλλια.

«Από πολύ μικρή ήμουν διεκδικητική, σθεναρή και παθιασμένη, πριν ακόμη ξεκινήσει το πρόβλημα με την όρασή μου. Ήμουν και πάρα πολύ ανταγωνιστική σε ό,τι κι αν έκανα. Επιτραπέζιο ήταν, παιχνίδι στο σχολείο, ό,τι υπήρχε, έφτανα στο σημείο κάποιες φορές να έχω και κακές συμπεριφορές, όταν δεν ήμουν πρώτη σε κάτι.Οπότε αυτό θεωρώ ότι δεν το καλλιεργείς, απλά γεννιέσαι με αυτό. Και από πολύ μικρή, ό,τι σχετιζόταν με άθλημα και δραστηριότητα, ήταν η ζωή μου εμένα.

Με το πρόβλημα της όρασής μου αυτό διατηρήθηκε και πολλές φορές ίσως να έγινε πιο έντονο, γιατί έπρεπε πια να αποδείξω πράγματα από μια μειονεκτική θέση. Το 97% απώλεια όρασης δεν ήταν “έτσι” ανέκαθεν.

Νόμιζα -και έτσι μου είχαν δώσει να καταλάβω- ότι δεν θα υπήρχε επιδείνωση, παρόλα αυτά υπήρξε. Και η τελευταία ήταν περίπου το 2018-2019. Ενώ το πρόβλημά μου ήταν στην κεντρική όραση, πλέον άρχισε να επηρεάζεται και η περιφέρεια και αυτό με δυσκολεύει πολύ περισσότερο. Καταλάβαινα ότι κάτι γίνεται, αλλά γενικά δεν συνηθίζω να πηγαίνω στον οφθαλμίατρο και δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να πηγαίνω.

Αλλά τότε αναγκάστηκα να πάω, γιατί έπρεπε να κάνω κάποιες εξετάσεις που ζητούσε η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή σχετικά με τις κατηγορίες. Ήξερα ότι δεν ήταν ίδια τα πράγματα και, όταν έκανα τις εξετάσεις και μου είπαν τι συμβαίνει…

Θυμάμαι είχα πάει στη Θεσσαλονίκη και επέστρεφα πίσω μόνη μου, είχα πάει το πρωί και γύριζα το βράδυ. Παρόλο που περίμενα να κλαίω, να είμαι απογοητευμένη, τελικά ήμουν πάρα πολύ ήρεμη. Μου έκανε εντύπωση και το έψαξα λίγο μέσα μου. Και κατάλαβα ότι αυτό συνέβη, επειδή στην πραγματικότητα το ήξερα. Δεν ήταν κάτι αναπάντεχο. Απλώς μου το επιβεβαίωσαν οι εξετάσεις.

Αυτό που με κρατάει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να ξεπερνάει τον εαυτό του» είχε πει στο AthleteStories.

Καρολίνα Πελενδρίτου: «Πρέπει να εξηγώ τα αυτονόητα, η Liberty μου βρίσκει θέση στο τρένο»

Η Καρολίνα μπορεί να διαπρέπει στις πισίνες αλλά στην καθημερινότητά της έχει να αντιμετωπίζει πολλές περισσότερες δυσκολίες. Γιατί δεν καταλαβαίνουν...

«Μου έχει τύχει στην τράπεζα, σε μαγαζί με τρόφιμα, σε φούρνο, σε σούπερ μάρκετ, στο γυμναστήριο. Τους έχω πει ότι “προφανώς δεν γνωρίζετε τους κανονισμούς”. Με φέρνουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση γιατί αυτός ο σκύλος είναι το αμαξίδιο ενός ανθρώπου με αναπηρία» είχε πει παλαιότερα στον ΑΝΤ1.

Στη εκπομπή «Πρωταγωνιστές» είχε μιλήσει ειδικότερα και για την σκυλίτσα της, την Liberty: «Είναι προέκταση του εαυτού μου. Με κάνει να νιώθω πιο ανεξάρτητη. Μου βρίσκει άδεια θέση στο τρένο. Οι μετακινήσεις μας δυσκολεύουν πολύ. Κάθε φορά καλούμε να αποδείξω ότι “δεν είμαι ελέφαντας”. Πρέπει να εξηγώ τα αυτονόητα».

Μιλώντας παλαιότερα για τις καθημερινές δυσκολίες που συναντά, είχε πει: «Από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ, τα πράγματα για μένα δεν είναι απλά. Από το να βρω τα πράγματά μου, τι θα φάω, πώς θα μετακινηθώ. Σήμερα, μέχρι να φτάσω στην τράπεζα δεν υπήρχε ένα ίσιο πεζοδρόμιο, δεν υπήρχε κάτι που να μην με δυσκολεύει.

Το να πρέπει να δίνεις εξηγήσεις καθημερινά για το εάν έχει προτεραιότητα ή όχι σε μια ουρά. Σε αναγκάζουν συνέχεια να διεκδικείς το αυτονόητο και είναι ένα από τα πράγματα που πραγματικά με κουράζει γιατί σε άλλες χώρες αυτά είναι λυμένα και έχει να επικεντρωθεί στην ουσία της ζωής. Δεν είμαστε ακόμα σε επίπεδο ώστε να μπορούν να ενταχθούν εύκολα οι άνθρωποι με αναπηρία και να νιώσουν ότι είναι μέρος αυτής της κοινωνίας».

Το ίδιο δύσκολες αποδεικνύονται όμως και οι μετακινήσεις με μπαστούνι, καθώς όπως είχε αποκαλύψει μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ακόμα συναντά περίεργα βλέμματα στον δρόμο: «Όταν κινούμαι με το μπαστούνι με κοιτάει ο κόσμος περίεργα σα να βλέπει κάτι εξωγήινο, ενώ στο εξωτερικό αυτοί οι άνθρωποι είναι ενταγμένοι στην κοινωνία. Από τη μία έχει να αποδεχθείς το πρόβλημά σου και από την άλλη έχεις την κοινωνία που δεν το επιτρέπει».

Καρολίνα Πελενδρίτου: Ο γάμος και το διαζύγιο με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου της ΕΡΤ

Η Καρολίνα Πελενδρίτου ήταν παντρεμένη για έξι χρόνια με τον αθλητικογράφο και πρώην διεθυντή του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ, Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Ο ίδιος είχε μιλήσει στο περιοδικό Beautiful People για την σχέση τους, λέγοντας για το πρώτο ραντεβού τους...

«Ήταν μια αλησμόνητη, για εμένα, βραδιά στο γνωστό τζαζ κλαμπ της Αθήνας, το «Half Note», μια Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, όπου έπαιζε τζαζ διασκευές του ο μεγάλος Μίμης Πλέσσας μαζί με τον διεθνούς φήμης βιμπραφωνίστα Χρήστο Ραφαηλίδη και την Εύη Σιαμαντά στο τραγούδι. Είχα μια ανησυχία για το το αν η επιλογή μου θα άρεσε στην Καρολίνα, αλλά ακόμη και τώρα μού το μνημονεύει. Ελπίζω μόνο να μην το κάνει από ευγένεια».

Η Καρολίνα είχε προσθέσει: «Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά σε ένα υπέροχο περιβάλλον με καταπληκτική μουσική. Ένιωσα πολύ άνετα από την πρώτη στιγμή και ίσως ήταν κάτι που δεν περίμενα να συμβεί από την πρώτη φορά».

Πελενδρίτου Χατζηγεωργίου | NDP

Έπειτα και μετά από σχετική ερώτηση για το πρόβλημα όρασης της Καρολίνας και αν αυτό ήταν κάτι που τον προβλημάτισε στην αρχή της σχέσης τους, ο Δημήτρης τόνισε: "Ως προς το ερώτημα, τι να πω... Πώς θα μπορούσε να έχει κάποιος «δεύτερες σκέψεις» για τον άνθρωπο που αγαπάει επειδή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας;

Από κει και πέρα, όμως, η Καρολίνα είναι ένα απίστευτα χαρισματικό, πεισματάρικο και υπερήφανο άτομο που ποτέ, μα ποτέ, ούτε χρησιμοποιεί το πρόβλημά της ούτε το εκμεταλλεύεται και ζητάει βοήθεια μόνο όταν βρεθεί σε αδιέξοδο. Για εμένα αποτελεί, σταθερά, παράδειγμα προς μίμηση και κίνητρο στη ζωή μου».

Μιλώντας για το τι ήταν αυτό που ξεχώρισαν ο ένας στον άλλον, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου είχε πει «αν δεν πω το χαμόγελο, θα πω ψέματα. Ένα χαμόγελο που σε έκανε να ξεχνάς τα προβλήματά σου - αφού είναι απόλυτα μεταδοτικό - αλλά και να αναρωτιέσαι για το πώς μπορεί εκείνη και ξεπερνάει, με αυτό το χαμόγελο, προβλήματα δικά της που εμένα μού φαίνονταν βουνό. Προσθέστε την αστείρευτη ενέργειά της, το απίθανα σγουρό μαλλί της - που εκείνη αντιπαθεί - και σταματάω εδώ γιατί στα υπόλοιπα θα μού βάλει τις φωνές». Η Καρολίνα είχε πει χαριτολογώντας: «Από την πρώτη στιγμή με έκανε να γελάω και με πρόσεχε, ίσως, μάλιστα, κάποιες φορές σε βαθμό... εκνευριστικό».

Πριν τέσσερα χρόνια, σε μία άλλη συνέντευξη είχε πει για τον γάμο της με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου: «Με τον Δημήτρη είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Σίγουρα όταν υπάρχει ένα πρόβλημα αναπηρίας, δεν είναι και για τον άλλον εύκολο να το αποδεχτεί. Παίζει ρόλο πόσο έχεις συμβιβαστεί εσύ με το πρόβλημά σου.

Είναι πολύ σημαντικό εμείς να δίνουμε το νόημα στους άλλους για το πώς θα με συμπεριφερθούν. Αν ήμουν ένας άνθρωπος εγώ π.χ. που γκρίνιαζα, και ήμουν κλεισμένη στο σπίτι… Αντιθέτως είμαι πολύ ανεξάρτητος σαν άνθρωπος, προσπαθώ να μην επιβαρύνω τους υπόλοιπους. Και αν αυτοί που είναι δίπλα μας, το βλέπουν αυτό, νιώθουν κι αυτοί καλύτερα.

Με τον Δημήτρη η σχέση μας είναι πολύ ειλικρινής και νομίζω ότι μόνο αυτό πρέπει να έχουν οι μακροχρόνιες σχέσεις. Σεβόμαστε ο ένας τη ζωή του άλλου. Ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Το θέμα είναι να μπορείς να βρεις μία ισορροπία μέσα από όλη αυτή την κατάσταση».

Τον Μάιο του 2024 το ζευγάρι πήρε διαζύγιο. Η παραολυμπιονίκης μας, είχε μιλήσει μάλιστα για το ότι η προσωπική της ζωή ήταν θύμα της επιλογής της να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

«Η προσωπική μου ζωή φυσικά κι ήταν θύμα. Όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να ακολουθήσει έναν τομέα και αποφασίζει να είναι πολύ ψηλά, είναι όπως την πυραμίδα.

Όταν είσαι ψηλά, είσαι στη μύτη, είσαι μόνος σου. Το κατω είναι πολύ διαφορετικό. Οπότε κάποιες στιγμές πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Για αυτό είπα και πριν, ότι υπήρχε και υπάρχει τίμημα για να είσαι σε ένα επίπεδο».

Η κορυφαία αθλήτρια τόνισε ακόμα ότι η επιτυχία της στον αθλητισμό την δικαίωσε για τις θυσίες που έχει κάνει στη ζωή της.

«Επειδή ωρίμασα πια, καταλήγω ότι μπορείς. Δεν είχα την ωριμότητα πολλές φορές να το κάνω και δεν γινόταν πρακτικά. Ο πρωταθλητισμός είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο.

Ο ύπνος, οι απαιτήσεις, το φαγητό, δεν έχεις ευελιξία πουθενά. Καλοκαίρια πάντα μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε φυσικά και θυσίασα πολλά πράγματα. Και φίλους και οικογένεια και προσωπική ζωή και εξόδους. Το αποτέλεσμα όμως, αυτής της πορείας με δικαίωσε».

