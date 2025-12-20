Ο ελληνικός δήμος που δίνει 1.000 ευρώ για κάθε γέννηση: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Μια άνευ προηγουμένου πρωτοβουλία για καταπολέμηση του δημογραφικού μαρασμού έχει πάρει ο Δήμος Σουλίου, πριμοδοτώντας πλέον τις....γεννήσεις παιδιών.

Το μέτρο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί. Πρόκειται για μια απόφαση με έντονο κοινωνικό και συμβολικό αποτύπωμα σε έναν τόπο που βλέπει τον πληθυσμό του να συρρικνώνεται και τα χωριά του να αδειάζουν.

«Απέναντι σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, ο Δήμος Σουλίου επιλέγει να μην μείνει θεατής. Παίρνει θέση και αναλαμβάνει ευθύνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο τόπος αυτός δεν παραιτείται από το μέλλον του», τονίζει ο δήμαρχος Σουλίου, Αθανάσιος Ντάνης, μιλώντας για τη νέα πολιτική στήριξης των νέων οικογενειών.

Η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, δεν αποτελεί απλώς μια κοινωνική παροχή, αλλά μια συνειδητή πολιτική επιλογή. «Σε μια περίοδο που οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά, η στήριξη της νέας ζωής είναι πράξη ευθύνης και επένδυση στο αύριο», υπογραμμίζει.

1.000 ευρώ για γεννήσεις - Ποιους αφορά

Η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο στις οικογένειες που ζουν ήδη στον Δήμο Σουλίου όσο και σε νέα ζευγάρια που σκέφτονται να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να μην τον εγκαταλείψουν. Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για μια σταδιακή δημογραφική και κοινωνική ανασυγκρότηση.

«Επενδύουμε στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο που διαθέτουμε, στους ανθρώπους και στα παιδιά μας. Το Σούλι δεν ανήκει μόνο στο ένδοξο παρελθόν του. Διεκδικεί το παρόν και αξίζει ένα ζωντανό, ελπιδοφόρο μέλλον», καταλήγει ο κ. Ντάνης.

Ο Δήμος Σουλίου συγκροτήθηκε το 2011 από τη συνένωση των Δήμων Αχέροντα, Παραμυθιάς και της Κοινότητας Σουλίου. Εκτείνεται ανάμεσα στον Καλαμά και τον Αχέροντα, με πρωτεύουσα την Παραμυθιά και ιστορική έδρα τη Σαμονίδα, το κεφαλοχώρι της Σουλιώτικης Συμπολιτείας.