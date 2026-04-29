Ο ΕΟΦ «εξαφανίζει» 5 γνωστά προϊόντα από την αγορά: Δείτε ποια είναι

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη στενή παρακολούθηση της αγοράς προϊόντων περιποίησης, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχώρησε στην επίσημη απαγόρευση της διάθεσης και διακίνησης συγκεκριμένων προϊόντων της σειράς BOTANISTAS/Handmade Natural Products.
Αν και τα προϊόντα αυτά είχαν καταχωρηθεί στην ευρωπαϊκή πύλη CPNP ως καλλυντικά, η προώθησή τους συνοδευόταν από ισχυρισμούς υγείας και θεραπευτικές ιδιότητες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Cosmetic Products Regulation – CPR), ένα καλλυντικό προορίζεται αποκλειστικά για τον καθαρισμό, τον αρωματισμό ή τη βελτίωση της εμφάνισης και απαγορεύεται ρητά να παρουσιάζεται ως μέσο θεραπείας παθήσεων.
Η απαγόρευση αφορά τους παρακάτω κωδικούς της εταιρείας:
BOTANISTAS / Λάδι για μύκητες
BOTANISTAS / Λάδι για την ακμή
BOTANISTAS / Αλοιφή για έκζεμα-ψωρίαση
BOTANISTAS / Λάδι για κατακλίσεις
BOTANISTAS / Αλοιφή ανάπλασης
Το πρόβλημα εντοπίζεται στη σύγχυση που προκαλείται στον καταναλωτή. Όταν ένα προϊόν υπόσχεται αντιμετώπιση μυκήτων, ακμής ή ψωρίασης, παύει να θεωρείται καλλυντικό και εμπίπτει στην κατηγορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία απαιτούν διαφορετικές, πολύ πιο αυστηρές άδειες κυκλοφορίας και ελέγχους ασφαλείας.
