Ο «Εξωστρεφής» επιστρέφει στον Στρέφη με κοινωνικό πρόσημο από τον Δήμο Αθηναίων

Το κυλικείο που κάποτε έδινε πνοή στον Λόφο του Στρέφη επιστρέφει στη ζωή της πόλης. Ο πρώην «Εξωστρεφής», συνολικής επιφάνειας 94,36 τ.μ., παραχωρείται δωρεάν για πέντε χρόνια σε κοινωνικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς και φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Στόχος είναι να λειτουργήσει ξανά, προσφέροντας είδη σε χαμηλό κόστος και παράλληλα να φιλοξενεί κοινωφελείς δράσεις που θα ενισχύουν την τοπική κοινωνία.

Τα έσοδα θα διατίθενται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, ενώ ο φορέας που θα αναλάβει τη λειτουργία θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα και τις ανάγκες συντήρησης του χώρου.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε: «Ο Λόφος του Στρέφη αποκτά ξανά σφυγμό και ζωή. Ο πρώην “Εξωστρεφής” επαναλειτουργεί με κοινωνικό πρόσημο.

Το κυλικείο θα αποτελέσει νέο σημείο συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.

Αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία με τρόπο που να επιστρέφει αξία στους κατοίκους, να στηρίζει συλλογικές πρωτοβουλίες και να ενισχύει την κοινωνική οικονομία της πόλης».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης Πάρης Χαρλαύτης σημείωσε:

«Δίνουμε την ευκαιρία σε κοινωνικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης και της κοινωνικής οικονομίας να συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση της ζωής του Λόφου, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία του κυλικείου με σεβασμό στο περιβάλλον, τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου και τη συνοχή της κοινότητας».

Οι τελικοί όροι παραχώρησης θα καθοριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η Ομάδα Εργασίας που έχει ήδη συσταθεί θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα εισηγηθεί την τελική επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.