Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έχει καταθέσει επίσημη καταγγελία εις βάρος τριών επιχειρηματιών, τους οποίους καταγγέλλει για εκβιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News, ο γνωστός τραγουδιστής απευθύνθηκε στο Τμήμα Εκβιαστών και υπέβαλε την καταγγελία του πριν δεχθεί μήνυση από τον 21χρονο τραγουδιστή για ανήθικες προτάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε πιέσεις στις οποίες δεν υπέκυψε, ενώ παρέδωσε στις αρμόδιες αρχές τρία συγκεκριμένα ονόματα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί κάλεσαν τους καταγγελλόμενους για παροχή εξηγήσεων. Από τους τρεις, οι δύο προσήλθαν κανονικά, ενώ ο τρίτος δεν εμφανίστηκε, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Οι αρχές επιχείρησαν να φέρουν τις δύο πλευρές σε συνεννόηση, ωστόσο δεν κατέστη δυνατός κάποιος συμβιβασμός. Έτσι, η υπόθεση οδηγείται πλέον στη Δικαιοσύνη, ενώ ακολούθως κατατέθηκε και μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση»

Ο νεαρός καλλιτέχνης που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη βγαίνοντας από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά την καταγγελία που έκανε για τον τραγουδιστή, μίλησε στις κάμερες για πρώτη φορά.

«Μόνο μία δήλωση θα κάνω. Ό,τι έζησα κι ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω. Ούτε χρήματα ζήτησα τίποτα, παρά μόνο ηθική δικαίωση», ανέφερε.

«Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο», ανέφερε ο καταγγέλλων γύρω από το ότι καταθέτει μήνυση.

Όπως σημείωσε ο ίδιος ενδιαφέρεται μόνο «Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο».

Αναφερόμενος στα συμβάντα είπε ότι έγιναν «την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ας λένε ό,τι θέλουν, εμένα δεν με αφορά [τι λένε οι άλλοι]. Ναι, [συνέχισα να εργάζομαι] κανονικά. Όχι, καμία επαφή [με τον κ. Μαζωνάκη]. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, θα αναφερθούμε στη μήνυση.

Όσο για το γεγονός ότι δεν έχει σβήσει τις αναρτήσεις του με τον Γιώργο Μαζωνάκης ο 21χρονος τραγουδιστής αναφέρει:

«Η δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι ένα βιογραφικό».