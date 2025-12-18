Αυτός είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι κοινές φωτογραφίες τους

Κατά του Γιώργου Μαζωνάκη κινείται 21χρονος τραγουδιστής με τον οποίο συνεργάστηκε. Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο 21χρονος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων καταθέτοντας μήνυση «για ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις σε επαγγελματικό περιβάλλον».

Από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος του εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο αφενός για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» και χαρακτήρισε τις καταγγελίες «ψευδείς», «ανυπόστατες» και ότι «στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης».

Ποιος είναι ο 21χρονος που κατέθεσε μήνυση κατά Μαζωνάκη

Ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος, γνωστός ως Stef, είναι τραγουδιστής ο οποίος συνεργάστηκε την περασμένη σεζόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα στο προφίλ του στο Instagram ο ίδιος εξακολουθεί να κρατά τις φωτογραφίες και βίντεο από τη συνεργασία τους.

«Η δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι ένα βιογραφικό», δήλωσε βγαίνοντας από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά την καταγγελία που έκανε για τον τραγουδιστή

Πριν από λίγο καιρό ο 21χρονος Stef, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική τα τελευταία τρία χρόνια κυκλοφόρησε το πρώτο του single «Λιώνω» από τη Spicy. Τον στίχο υπογράφει η Βίκυ Γεροθόδωρου και τη μουσική ο Στέλιος Λεγάκης.

Όσα δήλωσε ο 21χρονος στις κάμερες μετά τη μήνυση

«Μόνο μία δήλωση θα κάνω. Ό,τι έζησα κι ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω. Ούτε χρήματα ζήτησα τίποτα, παρά μόνο ηθική δικαίωση», ανέφερε.

«Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο», ανέφερε ο καταγγέλλων γύρω από το ότι καταθέτει μήνυση.

Όπως σημείωσε ο ίδιος ενδιαφέρεται μόνο «Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο».

Αναφερόμενος στα συμβάντα είπε ότι έγιναν «την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ας λένε ό,τι θέλουν, εμένα δεν με αφορά [τι λένε οι άλλοι]. Ναι, [συνέχισα να εργάζομαι] κανονικά. Όχι, καμία επαφή [με τον κ. Μαζωνάκη]. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, θα αναφερθούμε στη μήνυση».