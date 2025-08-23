Ο γυναικοκτόνος του Βόλου είχε βγάλει μαχαίρι στον εργοδότη του: Ντοκουμέντο από τη διαφυγή του

Αμετανόητος και κυνικός ο γυναικοκτόνος του Βόλου υποστηρίζει ότι «καλά της έκανα, με απατούσε» για την 36χρονη σύζυγό του που σκότωσε με χτυπήματα σε πλάτη και λαιμό. Ο 40χρονος, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια της ΕΛΑΣ, φαίνεται πως έχει βαρύ και γεμάτο βίαιο παρελθόν.

Σύμφωνα με το Mega που επικαλείται μαρτυρία, ο 40χρονος αλβανικής καταγωγής, φαίνεται πως κατά το παρελθόν είχε επιτεθεί με μαχαίρι και στον εργοδότη του: «Πριν κάποιο καιρό δούλευε σε εργολάβο κάπου στην Μακεδονία, βόρεια Ελλάδα. Είχε μια διαφωνία με το αφεντικό του και του είχε βγάλει μαχαίρι τον είχε απειλήσει».

Διαβάστε επίσης: Βόλος: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε, δεν μετανιώνω»: Κυνική ομολογία του γυναικοκτόνου

Το βαρύ παρελθόν του δολοφόνου

Tον Νοέμβριο του 2024 συνελήφθη στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Το 2020 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2018 του επιβάλλεται ποινή φυλάκισης ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση.

Το 2013 συνελήφθη για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τον περασμένο Ιούνιο, με εντολή εισαγγελέα, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Βόλος: «Κάποιος είναι ξαπλωμένος στα χορτάρια»

Η Αστυνομία επί 29 ώρες ερευνούσε για τον εντοπισμό του αμετανόητου δολοφόνου, ωστόσο μαρτυρίες κατοίκων ήταν αυτές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο και οδήγησαν στη σύλληψή του.

Τις τελευταίες ώρες ενημέρωναν διαρκώς το «100» για άτομα που κινούταν ύποπτα στην περιοχή, σε περίπτωση που τον εντόπιζαν.

Γυναικοκτόνος | Mega

Ένας από αυτούς, ήταν εκείνος όμως που ενημέρωσε τις Αρχές, για την ύπαρξη ενός άνδρα σε οικόπεδο της περιοχής: «Βλέπουμε σε οικόπεδο με χόρτα, κάποιον να είναι ξαπλωμένος στο έδαφος. Ίσως είναι ο δολοφόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «100».

Οι αστυνομικοί προσέγγισαν διακριτικά το σημείο και εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος ήταν σε απόσταση αναπνοής από την πολυκατοικία που διέμεναν και έγινε το άγριο φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν καταπονημένος αλλά δεν πρόβαλλε αντίσταση. Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος φορούσε διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε όταν προχώρησε στην άγρια δολοφονία.

Βόλος: Αναζητείται το όπλο του φόνου

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου και κάθε στοιχείου που θα φωτίσει τις τελευταίες στιγμές της τραγωδίας, με θύματα, εκτός από την 36χρονη και τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, που έμειναν ορφανά από μητέρα.

Την ίδια ώρα, το Mega παρουσίασε βίντεο από τη διαφυγή του 40χρονου αμέσως μετά τη δολοφονία της συζύγου του.

Η κρυψώνα και η επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το προηγούμενο βράδυ ο δράστης κυκλοφορούσε έξω από το σπίτι του και παρατηρούσε το μπαλκόνι.

Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος και κρυβόταν σε οικόπεδο, φορώντας ρούχα που είχε βρει σε κάδο απορριμμάτων.

Όταν εντοπίστηκε, φώναζε: «Τη σκότωσα γιατί με απατούσε»

Διαβάστε ακόμα: «Μαμάκα μου, θα μου λείψεις»: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης μετά τη γυναικοκτονία στον Βόλο

Τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού έχουν τεθεί υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Τραγικές φιγούρες τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού

Τα τέσσερα παιδιά, ένα 18 ετών ενήλικο, μια κόρη και τα άλλα ανήλικα παραμένουν σε κατάσταση σοκ στην οικία του ζευγαριού της οικογένειας. Μάλιστα μια με δύο ώρες πριν τη σύλληψη του πατέρα τους, είχαν κατέβει τα κάτω και ρωτούσαν με αγωνία τους αστυνομικούς, οι οποίοι για 24 ώρες το 24ωρο βρισκόταν εκεί αν έχει συλληφθεί, αν γνωρίζουν κάτι οι αστυνομικοί.

Περίμεναν με αγωνία και αυτά τις εξελίξεις και αναμένεται μετά την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, τη Δευτέρα, στη σορό της μητέρας τους από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, να μεταβούν στην Αλβανία για την κηδεία της.

Μαζί τους βρίσκονται και συγγενείς από την Αλβανία και άλλα μέρη της Ελλάδας και τους παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την Κυριακή θα παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα από όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.