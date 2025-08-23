«Μαμάκα μου, θα μου λείψεις»: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης μετά τη γυναικοκτονία στον Βόλο

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, η κόρη της 36χρονης Μαριόλας, θύματος της φρικτής γυναικοκτονίας στον Βόλο, αποχαιρέτησε τη μητέρα της μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα.

«Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ.

Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα.

Είσαι πάντα στη ζωή μας»

Το χρονικό του δράματος

Το πρωί της 22ας Αυγούστου, η 36χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας της, έχοντας δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα με αιχμηρό εργαλείο από τον σύζηγό της.

Η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια τριών από τα τέσσερα παιδιά τους, τα οποία κάλεσαν την αστυνομία σε κατάσταση πανικού.

Ο δράστης, 40 ετών, αλβανικής καταγωγής, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων, εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση και καταδίκες για ναρκωτικά.

Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική μόλις δύο μήνες πριν το έγκλημα, ενώ τα παιδιά κατέθεσαν πως υπήρχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και εμμονές του πατέρα για υποτιθέμενη εξωσυζυγική σχέση της μητέρας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο δράστης πίστευε πως η σύζυγός του έστελνε μήνυμα σε άλλον άνδρα. Αυτή η πεποίθηση φαίνεται πως πυροδότησε τον άγριο καβγά και οδήγησε στην αποτρόπαια πράξη.

Η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά ο σύζυγός της την καταδίωξε και την σκότωσε με φρικτό τρόπο.



Τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας βίωσαν την τραγωδία από πρώτο χέρι.

Η 16χρονη κόρη ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία, ενώ η 18χρονη ανέλαβε το θλιβερό καθήκον της αναγνώρισης της μητέρας της.

Οι αρχές παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά, που πλέον καλούνται να διαχειριστούν ένα αδιανόητο τραύμα.

