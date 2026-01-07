Ο χάρτης με τους αποκλεισμούς δρόμων των αγροτών: Οι τρεις φάσεις του σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αγρότες, μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα, εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν αμείωτα τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν έντονα αρνητικές, οδηγώντας τους σε απόφαση για γενικευμένους αποκλεισμούς εθνικών οδών και παραδρόμων, διάρκειας τουλάχιστον 48 ωρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποκλεισμοί θα πραγματοποιηθούν σε κομβικά σημεία: Θήβα, Μπράλο, Τέμπη, Κόρινθο, γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, καθώς και στην Ιόνια Οδό στο ύψος του Αγγελόκαστρου.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, τονίζοντας πως «δεν τρομοκρατούνται» και πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε πίεση.

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου – Διώξεις και αυτόφωρα

Αμέσως μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξέδωσε νέα παραγγελία προς τους Εισαγγελείς Εφετών της χώρας, ζητώντας την άσκηση ποινικών διώξεων και την παραπομπή στο αυτόφωρο όσων διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση των αρχών να διατηρήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο, ενώ ήδη τρεις διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν μετακινηθεί από την Αθήνα προς τα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας.

Το τριφασικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει ένα σχέδιο τριών φάσεων, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας στους παράδρομους και την αποφυγή γενικευμένων αποκλεισμών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν αρχικά να πείσουν τους αγρότες να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς παρακαμπτήριων δρόμων. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διατήρηση της ομαλής κυκλοφορίας χωρίς ένταση.

Εάν η πρώτη φάση δεν αποδώσει, θα εφαρμοστούν διοικητικά μέτρα, με την επιβολή προστίμων σε όσους εμποδίζουν την κυκλοφορία.

Σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει σε ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και στη σύλληψή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρείου Πάγου.

Η εικόνα στους δρόμους – Εκτροπές και ενισχυμένες δυνάμεις

Στο μπλόκο της Θήβας πραγματοποιείται ήδη εκτροπή της κυκλοφορίας από το ρεύμα προς Αθήνα, με τα οχήματα να οδηγούνται μέσω Ριτσώνας.

Στην Πάτρα έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία, με στόχο την αποτροπή νέων αποκλεισμών.

Η ένταση μεταξύ αγροτών και αρχών αυξάνεται, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. επιδιώκει να κρατήσει ανοιχτούς τους παράδρομους μέσω συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες, ενισχυμένης αστυνόμευσης και εφαρμογής των νομικών μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών, ώστε να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, χωρίς να διαταράσσεται η δημόσια τάξη και η ασφάλεια των μετακινήσεων.

Στο «γήπεδο» της διαπραγμάτευσης, κυβέρνηση και αγρότες κατεβαίνουν με διαφορετικές… ενδεκάδες.

Τι βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση

Ρεύμα στα 0,085€/kWh

Αφαίρεση ΕΦΚ στο πετρέλαιο στην αντλία μέσω εφαρμογής

Αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ

Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ

Δημιουργία Εθνικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

Τι ζητούν οι αγρότες

Ρεύμα στα 0,07€/kWh

Αφορολόγητο πετρέλαιο

Ενίσχυση εισοδήματος

100% αποζημίωση παραγωγής

Σταμάτημα των ελληνοποιήσεων

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σε θέματα όπως οι εισαγωγές ξένων προϊόντων θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία — αν είχε γίνει δεκτή η πρόσκληση σε διάλογο.

Τα 7 αιτήματα που «έφαγαν άκυρο»

Λόγω δημοσιονομικών περιορισμών ή ευρωπαϊκών κανόνων, απορρίφθηκαν:

Να μη μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ Κατώτατες εγγυημένες τιμές Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος με βάση το κόστος Μπλοκάρισμα εισαγωγών / Mercosur Άμεσος διπλασιασμός συντάξεων Εμβολιασμός κατά της ευλογιάς