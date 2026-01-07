Κυβέρνηση προς αγρότες: Διάλογος μόνο με ανοιχτούς δρόμους - Η προϋπόθεση για να δουν Μητσοτάκη

Το «τέλος ανοχής» για τα μπλόκα των αγροτών διαμηνύει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star το βασικό μήνυμα της κυβέρνησης είναι ό,τι δόθηκε δόθηκε σε οικονομικό επίπεδο και η ανοχή έχει τελειώσει.

H κυβέρνηση θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον διάλογο, οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί.

Αυτή τη φορά η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στη μέση. Παράλληλα υπάρχει το σενάριο των διοικητικών κυρώσεων προς αγρότες που θα πάνε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στην κυβέρνηση παρατηρούν ότι υπάρχει ρήγμα στα μπλόκα και ότι υπάρχουν μπλόκα που με επιστολή στον Κώστα Τσιάρα ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό. Ωστόσο, η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο με τον Κώστα Τσιάρα και τον Κωστή Χατζηδάκη, αλλά με τον πρωθυπουργό ο διάλογος θα μπορούσε να γίνει μόνο αν υπήρχε. αντιπροσωπευτικότητα και συνολική εκπροσώπηση από όλη την Ελλάδα.

Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα ενισχύονται

Σε κρίσιμη φάση οι αγροτικές κινητοποιήσεις καθώς η δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές εξαγγελίες μετατρέπεται σε οργανωμένη κλιμάκωση.

Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα ενισχύονται, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πιο δυναμικές μορφές πίεσης, με 48ωρο μπλακ άουτ, αποκλεισμούς τελωνείων και κομβικών οδικών αξόνων.

18 μπλόκα ζητούν απευθείας διάλογο με τον πρωθυπουργό

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών οι αγρότες έχουν ήδη λάβει απόφαση:

18 σύλλογοι και μπλόκα απέστειλαν επιστολή στον υπουργό Κώστα Τσιάρα ζητώντας διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κίνηση αυτή θεωρείται κομβική, καθώς εκφράζει την ανάγκη για πολιτική λύση σε ένα αδιέξοδο που βαθαίνει.

Απογοήτευση στα μπλόκα – Η Νίκαια στο επίκεντρο των εξελίξεων

Στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου συγκεντρώνεται πλήθος αγροτών και κτηνοτρόφων, το κλίμα είναι βαρύ. Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν ικανοποίησαν τα βασικά αιτήματα του κλάδου, με αποτέλεσμα η γενική συνέλευση να προσανατολίζεται σε σαφή κλιμάκωση του αγώνα.

Η σύσκεψη του συντονιστικού ολοκληρώθηκε με εισήγηση για:

αποκλεισμούς εθνικών οδών,

μπλοκάρισμα παρακαμπτηρίων,

προετοιμασία για 48ωρο μπλακ άουτ,

μετακινήσεις δυνάμεων προς Τέμπη, Μπράλο και τελωνεία.

Οι αγρότες της Καρδίτσας σχεδιάζουν μετάβαση προς τον Μπράλο, ενώ από τη Νίκαια προετοιμάζεται πορεία προς τη σήραγγα των Τεμπών.