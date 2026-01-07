Οι αγρότες για τα μέτρα: «Δεν λύνουν κανένα πρόβλημα επιβίωσης» - Το απόγευμα οι αποφάσεις

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στα αγροτικά μπλόκα μετά την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων, με τους παραγωγούς να δηλώνουν ότι δεν βλέπουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις γενικές συνελεύσεις, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων.

Την ίδια στιγμή, νέα παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ζητά άμεσες παρεμβάσεις των εισαγγελέων Πρωτοδικών για περιπτώσεις παρεμπόδισης συγκοινωνιών, γεγονός που ανεβάζει περαιτέρω το θερμόμετρο.

«Παγωμένο κλίμα» στον θεσσαλικό κάμπο

Στα δύο μεγάλα μπλόκα του θεσσαλικού κάμπου, το κλίμα παραμένει βαρύ. Όπως μεταφέρει ο ρεπόρτερ του ΕΡΤnews Βαγγέλης Μητρούσιας, οι αγρότες εμφανίζονται απογοητευμένοι, αλλά αποφασισμένοι να λάβουν ενιαία απόφαση σε κοινή συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Κώστας Τζέλλας, υπογραμμίζει ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης».

Το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει υψηλό, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τους μικρούς παραγωγούς. Χαρακτηριστικά, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 130 ευρώ ετησίως μόνο σε πάγια.

Αγανάκτηση και κατηγορίες για εμπαιγμό

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, σημειώνει ότι οι αγρότες περίμεναν ουσιαστικές λύσεις από την κυβέρνηση, κάτι που – όπως λέει – δεν συνέβη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αγρότης Παναγιώτης Κατσικογιάννης από τη Βοιωτία κάνει λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό» από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι κανένα βασικό αίτημα δεν ικανοποιήθηκε.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, αναγνωρίζοντας πως η κατάρρευση του αγροτικού τομέα θα πλήξει συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τη συμφωνία Mercosur «ταφόπλακα» για την ελληνική παραγωγή, προειδοποιώντας για εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας που θα πλήξουν την εγχώρια αγορά. Όπως τονίζουν, όποιος κάνει πίσω τώρα «θα λογοδοτήσει σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα».

Αμφισβήτηση κυβερνητικών δεσμεύσεων και αιτήματα για καύσιμα

Οι παραγωγοί αμφισβητούν και τις κυβερνητικές εξαγγελίες για σύστημα ιχνηλασιμότητας μέσω barcode, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοιες δεσμεύσεις έχουν γίνει πολλές φορές χωρίς να υλοποιηθούν.

Στο θέμα του πετρελαίου, οι αγρότες ζητούν αφορολόγητο καύσιμο στην αντλία και όχι επιστροφή ΕΦΚ, καθώς – όπως λένε – η προτεινόμενη λύση δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος παραγωγής.

Ανικανοποίητοι δηλώνουν και οι αγρότες της Αχαΐας, που θα αποφασίσουν το βράδυ για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Αντίστοιχα, οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας εξετάζουν ακόμη και το κλείσιμο της Ιονίας Οδού.

Την ώρα που η οργή στα μπλόκα εντείνεται, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ωστόσο, οι αγρότες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, θεωρώντας ότι τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος των προβλημάτων.

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλη και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία του αγροτικού κινήματος.

Τα κυβερνητικά μέτρα και η αντίδραση των αγροτών

Το πακέτο παρεμβάσεων που παρουσίασε η κυβέρνηση

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσιάστηκε ένα εκτεταμένο πλαίσιο μέτρων, που περιλαμβάνει:

Μείωση κόστους ενέργειας

Αναδιανομή αδιάθετων κοινοτικών πόρων

Αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις

Παρά τις εξαγγελίες, οι αγρότες δηλώνουν ότι τα μέτρα δεν αγγίζουν τον πυρήνα των προβλημάτων.

Η θέση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας, Ιορδάνης Ιωαννίδης, σημειώνει ότι μετά από 40 ημέρες κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση δεν έχει κατανοήσει το πραγματικό μέγεθος της κρίσης στον πρωτογενή τομέα. Όπως αναφέρει, οι αγρότες περίμεναν:

Μείωση της τιμής της κιλοβατώρας

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος

Ξεκάθαρη απόρριψη της συμφωνίας Mercosur

Ο ίδιος τονίζει ότι ο αγώνας συνεχίζεται και ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το συντονιστικό των μπλόκων και τις γενικές συνελεύσεις.