Ο ιδιοκτήτης «κόβει» τον Παπαδόπουλο μετά τη μήνυση σε Μαζωνάκη: «Zημιά στο μαγαζί κάνει»

Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εργάζεται ο νεαρός τραγουδιστής που έκανε μήνυση στον Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό και κράτησε σαφή θέση υπερ του Μαζωνάκη.

Ο επιχειρηματίας, μιλώντας στο «Πρωινό», εξέφρασε την ενόχλησή του, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί ένας νέος καλλιτέχνης να στρέφεται εναντίον «του πρώτου ονόματος στην Ελλάδα», όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ παράλληλα δήλωσε πως δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η συνεργασία τους.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είχε καταθέσει πριν λίγες ημέρες μήνυση σε βάρος του γνωστού τραγουδιστή, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους δέχτηκε επανειλημμένες ανήθικες προτάσεις και ψυχολογική πίεση.

Ο νεαρός εμφανίζεται αυτή την περίοδο σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, με τον ιδιοκτήτη να περιγράφει πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους και πώς πληροφορήθηκε για τη μήνυση:

«Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, είχαμε κλείσει δυο κορίτσια για να κάνουν την έναρξη, και είπα να πάρω και έναν πιτσιρικά να κάνουν από 20 λεπτά. Μου τον έφερε ένας γνωστός, και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει μαζί του.

Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε, αυτές τις μέρες που γίνονταν αυτά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα ότι ήταν αυτός και μου λέει ότι έχει κάτι διαφορές με τον Μαζωνάκη και κάτι τέτοια».

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον 22χρονο, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» και αφήνοντας αιχμές ότι ο νεαρός υποκινείται από τρίτους:

«Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται αυτός τώρα; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν και δήλωσε ασθένεια, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά αυτός τώρα θα του είπαν ότι είναι τα κανάλια απ’ έξω και την έκανε».

Όσον αφορά το μέλλον της συνεργασίας τους, ήταν ξεκάθαρος:

«Δεν νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία στην πορεία. Και να μου πει να έρθει, θα του πω όχι. Γιατί αυτός τώρα, ζημιά στο μαγαζί πήγε να κάνει. Δεν μπορεί ρε φίλε τώρα, να είναι έναν χρόνο εκεί, και να θυμηθείς δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλεις στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη κατηγορείς και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς με το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη».