Η ώρα της απάντησης του Γιώργου Μαζωνάκη πλησιάζει: «Δεν φοβάται», λέει ο δικηγόρος του

«Τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος θα τοποθετηθεί. Θα πει την απόφασή του γιατί δεν φοβάται», δήλωσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, τονίζοντας πως ο τραγουδιστής έχει το δίκιο με το μέρος του και δεν αισθάνεται καμία ανασφάλεια.

Όπως ανέφερε, πέρα από τη νομική διαχείριση που έχει αναλάβει ο ίδιος, ο Μαζωνάκης σκοπεύει να μιλήσει δημόσια, ενώ το ενδεχόμενο συνέντευξης Τύπου παραμένει ανοιχτό.

Η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις μετά τη μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή Stef κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο κ. Λυκούδης κάνει λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού» σε βάρος του εντολέα του και προαναγγέλλει νέες μηνύσεις: κατά του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου, ενός γνωστού επιχειρηματία και δύο συγγενικών του προσώπων, τα οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– έχουν επιδείξει απειλητική συμπεριφορά μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Ο δικηγόρος επισημαίνει ότι η καταγγελία δεν περιγράφει πράξη βίας ή απειλή, αλλά «μια πρόταση μεταξύ δύο ενηλίκων για σεξουαλική συνεύρεση», ενώ υπογραμμίζει ότι «ζητούνται χρήματα που δεν οφείλονται», κάτι που –όπως λέει– συνιστά εκβίαση.

Την ίδια στιγμή, ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου όπου εργαζόταν ο Μαζωνάκης την προηγούμενη σεζόν απέστειλε εξώδικο, το οποίο υπογράφουν και συγγενικά του πρόσωπα. Σε αυτό αρνούνται κάθε εκβιαστική ενέργεια, επιφυλάσσονται για νομικές κινήσεις και ζητούν από τον τραγουδιστή δημόσια αποκατάσταση της τιμής και της επαγγελματικής τους υπόληψης, καθώς και ανάκληση όσων θεωρούν ψευδή και συκοφαντικά.

Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται κρίσιμες τόσο για τις νομικές κινήσεις όσο και για τη δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου Μαζωνάκη.