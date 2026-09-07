Ο καιρός μάς το «γυρίζει» από την Τρίτη: Έρχονται θυελλώδεις βοριάδες και τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου

Ριζική αλλαγή σκηνικού θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Τρίτη (8/9) για πολλές περιοχές της Ελλάδας, καθώς όπως προβλέπει ο Θεόδωρος Κολυδάς, αναμένεται σταδιακή ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και καθηγητή του ΔΠΘ, χαρακτηριστικά του καιρού από αύριο θα είναι η σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και οι βροχές με έμφαση στα δυτικά της χώρας.

Καιρός: Η κατανομή των βροχών και των ισχυρών ανέμων

Συγκεκριμένα αναφέρει πως «Η νέα ανάλυση της 15ήμερης τάσης του ECMWF δείχνει σαφή σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τη μεταβολή να γίνεται αισθητή σε όλη τη χώρα, αλλά όχι με την ίδια ένταση.

Δεν πρόκειται για απότομη και γενικευμένη αλλαγή, καθώς σε ορισμένες περιοχές οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούνται έως περίπου τις 11–12 Σεπτεμβρίου.

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Στη Βόρεια Ελλάδα η διάμεση μέγιστη υποχωρεί από τους 29,6°C στους 26,6°C, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η πτώση είναι εντονότερη, από τους 34,2°C στους 27,2°C. Εκεί εντοπίζεται και το ισχυρότερο υετικό σήμα, με πιθανότητα 47% για τουλάχιστον 5 mm στις 13 Σεπτεμβρίου.

Στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία η θερμοκρασία κατευθύνεται προς τους 28°C, με μέτριες πιθανότητες βροχής. Η Ανατολική Στερεά και η Αττική παρουσιάζουν πιο αργή υποχώρηση, ενώ στην Πελοπόννησο η πτώση είναι σημαντική.

Στο Αιγαίο και την Κρήτη οι θερμοκρασίες μειώνονται ηπιότερα και το υετικό σήμα παραμένει πολύ ασθενές.

Δεν διαφαίνεται παρατεταμένο πανελλαδικό επεισόδιο βροχών. Στο Αιγαίο, ωστόσο, οι τοπικές ενισχύσεις των ανέμων παραμένουν σημαντικές, με ιδιαίτερα ισχυρό σήμα για τουλάχιστον 6 μποφόρ στην Άνδρο στις 8 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νότια της Κρήτης οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Από την Τετάρτη αυξάνεται η αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και καταιγίδες στην Πίνδο, τον Όλυμπο και την Πελοπόννησο.

Η πρόγνωση αποτυπώνει τάσεις και πιθανότητες, με αυξανόμενη αβεβαιότητα όσο απομακρυνόμαστε χρονικά».