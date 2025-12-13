Ο καιρός τα Χριστούγεννα: Τι δείχνουν οι πρώτες πρώιμες προβλέψεις

Ήπιος σχετικά καιρός με λίγες βροχές, πρωινές ομίχλες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα επικρατήσει σήμερα, Σάββατο (13/12), ενώ την εμφάνισή τους κάνουν και οι πρώτες πρωίμες προβλέψεις για τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, αν και είναι νωρίς για κάποια ασφαλή πρόβλεψη, οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν ότι ο καιρός θα είναι βροχερός, χωρίς ωστόσο χαμηλές θερμοκρασίες.

Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό κάποια μετεωρολογικά συστήματα από τα δυτικά να προκαλέσουν την εμφάνιση χιονιού στα ορεινά, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε για λίγο καιρό ακόμα, προκειμένου να υπάρξουν ασφαλείς προβλέψεις.